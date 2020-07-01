Сорос призывает бунтовать Донбасс, разрушая русское единство

Перефразирую знаменитую фразу: «Перемирие не может длиться вечно, в противном случае называется это по-другому». А по-другому это будет называться МИР. Чем дольше длиться само перемирие, тем больше народ понимает, что сложного в нем ничего нет. Я недавно писал, по каким причинам перемирия не будет. Но сейчас хочу пояснить, что кроме местечковых причин украинских националистов и их олигархов, есть куда более глобальные причины.ЛДНР – не такая великая цаца, чтобы леволиберальное крыло глобалистов уделяло нам особое внимание, но в общем плане, на самом деле Республики Донбасса играют большую роль. Эта роль куда шире самого Донбасса, она превосходит всю Украину, эта роль даже выходит за рамки России. Понимание процесса – это выбор между устойчивым миром и жизнью в перманентной гражданской войне.Чем важны Республики? Это попытка русской цивилизации заявить о себе. В чем-то нам еще далеко до того, что мы хотим, в чем-то нет. Но основное, что раздражает противника – наше существование! Ведь если представить, что в Республиках начинается майдан, входят украинские войска и начинается зачистка русских людей украинскими националистами – это подорвет имидж России сильнее, чем всё, что можно придумать. А известно из истории: Россию нельзя сломить снаружи, ее можно сломить только изнутри.И вот тут на сцену выходит мастодонт леволиберального глобализма Джордж Сорос! Казалось бы, где ЛДНР и где Сорос, что ему здесь нужно? Но появляются именно соросовские плакатики в социальных сетях, с призывом выйти 2 августа на площади всех городов Республик, показав недоверие к власти. Тот же самый сжатый кулак, который мы видим уже не одно десятилетие на всяческих майданах, те же самые призывы к разрушению самой институции власти. И точно такие же левые идеи, какие завез Троцкий чуть более ста лет назад на нашу Родину.Всем, кто причисляет себя к коммунистам, давно пора разобраться и понять: под этим названием действовали троцкисты, которых Россия была нужна лишь как «хворост для костра революции», Горбачёв и Ельцин были коммунистами, и практически все лидеры нынешних украинских националистов, так или иначе относились к коммунистической партии. Да и в РФ от коммунистических лидеров ничего хорошего видно не было.Я прекрасно помню, что такие величайшие люди, как Сталин, как Рокоссовский, Конев, Жуков, величайшие советские ученые, гении инженерных разработок, спортсмены, деятели культуры – тоже были коммунистами. Но не стоит забывать и то, что идеи Сталина были совершенно не такими, как идеи нынешних коммунистических бонз и тем более не такими, как идеи многих современных левацких движений. И нет ничего удивительного в том, что именно Сорос спонсирует эти левацкие движения, способные раскачать ситуацию среди русской цивилизации.У русской цивилизации очень высокий запрос на справедливость, чем леволиберальное движение пользуется. Но ни разу, ни в одной стране мира, где левые либералы взяли власть, не был реализован запрос на справедливость. Мало того, в этих странах процветает то, что можно назвать либеральным фашизмом. Это когда власть меньшинства становится сильнее и важнее мнения подавляющего большинства.В этих странах постоянно раскачивается предреволюционная ситуация. В этих странах именем закона вершится верх несправедливости. Я могу привести в пример Европу. Во Франции против того, чтобы различные извращены сочетались браком, прошел митинг, собравший порядка 700 000 человек. Это на порядок больше любого извращенческого парада. Тем не менее власти приняли закон, против которого выступило большинство населения.Во Франции хорошо живется? Ежедневные стычки и перестрелки банд в городах, ежедневные погромы и поджоги машин, запуганное меньшинством мигрантов, большинство французов – разве это хорошо? К такому «порядку» хотят привести и Россию. При этом Сорос и его команда используют внутренние противоречия, которые обязательно есть в такой огромной стране.Последний вариант – Хабаровск. Местные жители на митинги выходили не для того, чтобы сменить власть в РФ. Они выходили за своего последнего губернатора Фургала, которого арестовали по подозрению в совершении тяжких преступлений. У власти не было претензий к Фургалу, как к губернатору, но народ воспринял это именно так. Тут недальновидность информационной политики налицо.Надо изначально было поговорить с хабаровцами, проявить уважение к людям. Как ни крути, а они выбирали Фургала, голосовали ЗА него, ПРОТИВ присланного от «едра» пришлого человека. И вот… арестовали выбранного и присылают пришлого. Конечно жители возмущены! И конечно, пятая колонна этим пользуется!Я видал и «зеленый клин» в рядах митингующих. Которые, к чести хабаровцев, пинками быстро избавляются от провокаторов. Я вижу, что понаехали всяческие Шнуры, свое неинтересное мнение высказывает Джигурда, Гоша Куценко и Панин. Тут же возрастает активность британских СМИ, которые на новой волне пытаются всячески опорочить РФ, а британские спецслужбы суют свой нос туда, где и без него тесно – это я про Армяно-Азербайджанский конфликт.Это все случайность? Просто так совпало? И совсем случайно, что за каждым этим действием видна скрюченная рука Сороса? А теперь вернемся на Донбасс, где эту руку малюют на плакатах, призывающих митинговать. И, наверное, просто случайность то, что к линии фронта подтянулись самые «правдивые» украинские СМИ, начиная от телеканала «Перший» и заканчивая всякими представителями «цензор нет», «обозреватель» и т.д.А теперь смотрим на такую картинку: допустим, что в Луганске, Алчевске, Стаханове или Кировске 2-го августа на площадь выходят люди. Людей ведут призывами по интернету всяческие леваки, у людей с собой соросовские плакаты с кулаком, люди орут и требуют «всей правды», чтобы это ни значило. Среди людей есть провокаторы, они или зажгут что-то, или взорвут, заранее установленное устройство, или просто изобьют кого-то. А может «избитый» и сам будет провокатор?Само собой, власти отреагируют: приедет полиция, а может и МГБ, территорию оцепят, всех присутствующих повезут на допрос. Украинские СМИ покажут, как мирный протест разгоняют, а может и лупят дубинками. Кто-то из провокаторов на камеру скажет, что люди хотят вернуться на Украину вместе с городом, «Зеленский введи войска», и все в этом духе. Далее идут провокации на линии соприкосновения.Левацкие движения умеют разогреть толпу, умеют поднять народ на борьбу за справедливость, но самой справедливости можно дождаться только тогда, когда приходит Сталин к власти и всех этих леваков ставит к стенке. На Данный момент ни в ЛНР, ни в ДНР устроит настоящие протесты невозможно. Не потому, что всем все нравится. Общество здесь достаточно разношерстное. А потому, что все помнят, ЧЕМ именно заканчиваются протесты.Но то, что Сорос начинает заселяться в ЛДНР – это уже факт и это не к добру! Леволиберальные глобалисты будут драться за свою власть как бешеные. Это их последний шанс, и они постараются его не упустить. Их власть может существовать только в таких реалиях, как Украина, как то, во что они превращают США и Европу. Постоянный кризис, постоянные стычки радикалов, постоянно унижение большинства меньшинством.Я сам поклонник Сталина и его политики. Потому мне ближе монархист, который ЗА Россию, чем левак, который ЗА революцию и вакханалию в России. Сталин был государственник, а не левак. Его политика – это научно-технический прогресс, замешанный на высокой моральности всего общества. Я не верю всем этим кулакам, рвущим на картинке цепи. За ними зияет пустота, они не предлагают ничего, кроме разрушения. Мы это уже проходили, хватит!Если кому-то очень нужно что-то разрушать – «ласкаво просымо до Украины». Если ты в России или в ЛДНР, то учись строить, и делать это терпеливо. Мне тоже кое-что не нравится в республиканской политике. Мне непонятны «международные» отношения между ДНР и ЛНР. Я понимаю, что много чиновников в Республиках привыкли управлять по-украински и на людей им чхать.Если бы не было внутренних проблем, Сорос не смог бы влезть со своей повесткой. Но лезет он не для того, чтобы гражданам дать справедливость, а, чтобы самому остаться у власти, сидя на спинах своих сторонников. Уверен – в ЛДНР народ ничуть не хуже, чем в Хабаровске, и несмотря на то, что нам что-то может не нравиться в управлении Республиками, мы, как и хабаровчане, пинками выгоним всю эту пятую колонну.А властям в Донецке и Луганске желаю проявить мудрость: Республики ждут попытки дестабилизации, как со стороны левацких прихлебателей Сороса, так и со стороны ВСУ.Сергей Лебеде