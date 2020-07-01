Троянский конь для Лукашенко

В скандал с задержанием в Беларуси российских наемников ЧВК «Вагнер» активно влезла «независимая нация». И влезла не просто так, а с подачи американцев, без участия которых подобные мероприятия никогда не обходятся. Как только была обнародована информация об аресте в Минске россиян, сразу же появилось заявление заместителя секретаря Совбеза Сергея Кривоноса о необходимости выдачи «боевиков-террористов» Украине.С какого перепугу? А такой шаг «усилил бы нормальные отношения Украины и Беларуси… отбил бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против Украины». Звучит как полный бред. По логике Кривоноса получается, что ЧВК «Вагнер» чуть ли не готовила вторжение в Киев. Кривонос является завербованным агентом американцев. По политической ориентации он «порохобот». Даже снял свою кандидатуру в пользу Порошенко на президентских выборах 2019 года. Это такой политтехнологический ход был – бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ в знак уважения к главкому уходит из президентской гонки.После Совбеза к информационной антироссийской кампании присоединился МИД Украины. Министерство напрямую управляется Госдепом. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Евгений Енин напрямую контактирует с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом. Друг Джордж нарезает ему задачи, которые доводятся до ведома формального главы МИДа Дмитрия Кулебы. Без указания Госдепа никто в министерстве даже не пикнет. Поэтому заявление ведомства по инциденту в Беларуси, вне всякого сомнения, согласовано в Вашингтоном. Его суть заключается в том, что «боевики, задержанные в Беларуси, могли быть использованы для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов в дружественной Украине стране».С таким смешным заявлением выступила спикер МИДа нации Екатерина Зеленко (завербована американскими спецслужбами во время работы в Вене). Почему смешным? Потому что нет никаких доказательств намерения использования «российских наемников» для организации «провокаций перед выборами». Но украинских дипломатов подобная фигня вообще не смущает. Как и факт отсутствия оснований для экстрадиции задержанных в Украину. Зеленко приплела «участие русских боевиков в незаконных вооруженных формированиях, воевавших на стороне агрессора на востоке Украины». И это, по ее словам, представляет угрозу для «всех демократических стран мира». Типичная риторика демократов – скармливать любые фейки с целью «доказательства» российского участия во всем. Странно, что до сих пор не нашли Боширова и Петрова.Естественно, после МИДа резко раздуплилась наша доблестная спецслужба. Ведомство лейтенанта Баканова выпустило специальное заявление: «СБУ будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков». Точка. Опять же никто не заморачивался с доказательствами. А зачем? Им пришла команда: «добивайтесь выдачи, целую, Кент». Они и добиваются. Профессионалы.Вся страна наблюдала недавно за слаженными и четкими действиями силовых ведомств Украины при задержании «луцкого террориста». Блестящая операция, которая достойна войти в учебники по антитеррору. Особенно доставило, как анархист с поехавшей крышей от чрезмерного чтения Макса Штирнера Максим «Плохой» шатается по площади Луцка в поисках спецназа.То, что Киев активно включился в сопровождение скандала с наемниками – четкий маркер американского участия в этой операции. Беларусь является следующей «точкой» их активности. В Украине как бы снизилась активность боевых действий под видом «бессрочного перемирия». Поэтому «долбят» в Минске. Там же выборы скоро. Бацьку, по ходу, погрузили в альтернативную информационную реальность. Убедили в подготовке Кремлем переворота по его свержению. Теперь усиливают эффект. Подсовывают Киев в качестве «партнера» по борьбе с «российским вмешательством в белорусские выборы». Отвлекают внимание от основной операции. Для меня почти на 90 процентов очевидно, что в Беларуси будет первый вариант майдана – «оранжевый». Начнутся протесты уже после выборов с криками «у нас украли голоса». К гадалке не ходи. Лукашенко и глазом не успеет моргнуть, как у него под окнами уже будут скакать «друзья» из украинских радикальных формирований. Сразу же появятся «грузинские реформаторы», разбитые на боевые «тройки».И вот тогда начнет реализовываться настоящий план по установлению системы управляемого хаоса. Ну а пока Киев типа выступает в роли «партнера» и «друга». Даже было подписано двухстороннее соглашение об активизации взаимодействия пограничных ведомств Украины и Беларуси для «недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах». Будут совместно искать «российских наемников». А в нужное время через украинскую границу в Беларусь хлынут «правосеки», радикалы и другие активисты «революции гидности». В очередной раз убеждаюсь в том, что наши американские партнеры втравливают нас в любое дерьмо, которое только возможно. И мы с радостью туда бежим, крича о необходимости остановить «гибридное вмешательство России в избирательный процесс».Александр Зубченко