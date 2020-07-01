Комбриг ВСУ требовал с бойцов деньги за отправку на офицерские курсы – Народная милиция

Командир одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"), требовал с подчиненных деньги за возможность пройти обучение для получения офицерского звания. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

"Украинская армия испытывает острую нехватку офицеров младшего командного состава. Для повышения укомплектованности офицерским составом подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне "ООС", министерством обороны Украины была предоставлена возможность военнослужащим из числа солдат и сержантов проходить обучение в учебных центрах на так называемых курсах лидерства, по окончании которых учащимся присваивается офицерское звание лейтенант", – рассказал он.

Лещенко сообщил, что "в преддверии очередного набора комбригом 26-й отдельной артиллерийской бригады (подполковником Андраником) Гаспаряном через командиров дивизионов было предложено личному составу бригады пройти обучение за определенную сумму".

"Для того чтобы попасть в список на отправку в учебный центр, комбриг через подчиненных командиров дивизионов потребовал с каждого кандидата по 30 тысяч гривен", – уточнил начальник управления оборонного ведомства Республики.

Он добавил, что "в результате прохождения данных курсов подготовка обучившихся остается на низком уровне, а большинство служебных обязанностей переведены на старших офицеров".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

31 июля — Луганск