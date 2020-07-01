Киев ускоряет ротацию из-за падения морального духа бойцов в зоне "ООС" – Народная милиция

Украинское командование настаивает на скорейшем проведении запланированной на август ротации подразделений ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") из-за критического падения дисциплины и морального духа военнослужащих. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

"Нашей разведкой получены данные о предстоящей ротации подразделений ВCУ в зоне оккупации. В августе 2020 года запланирована смена 25-й бригады на 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 93-й бригады на 14-ю отдельную механизированную бригаду", – сказал он.

Лещенко проинформировал, что "несмотря на неготовность планируемых к отправке в Донбасс 80-й и 14-й бригад из-за нехватки личного состава, командование ВСУ настаивает на скорейшем проведении ротации".

"В Киеве осведомлены о нездоровой атмосфере практически во всех подразделениях 25-й и 93-й бригад, критическом падении дисциплины и морального духа солдат в связи с длительным нахождением на передовой и введением режима прекращения огня", – пояснил начальник управления.

Он добавил, что "именно в 25-ю и 93-ю бригаду влилось множество выходцев с "майдана", с помощь которых преступная власть развязала эту войну и постоянно ее подогревала".

"Учитывая все факторы, замена этих бригад планируется в ближайшее время, даже в ущерб боеготовности идущих на замену 80-й и 14-й бригад", – отметил Лещенко.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

31 июля — Луганск