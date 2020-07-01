ЧВК в Белоруссии: Документ о поездке в Зувару

В сети появился текст документа, согласно которому задержанные в Белоруссии ЧВК должны были через Турцию отправиться в ливийский портовый город Зувара для охраны нефтяной инфраструктуры.Прицепом к этому документу сообщается, что ЧВКшников хотели разыграть в темную, арестовать на территории Ливии и объявить их членами ЧВК "Вагнер".Кто силен в арабском, переведите, хотя бы основные моменты - добавлю в пост.Источник появления документа - "Срочные ливийские новости"- https://twitter.com/AkhbarAjil...Если судить по содержанию канала, он в основном занимается критикой Турции и ПНС Ливии. К ЛНА и Хафтару отношение скорее комплиментарное.Общая ситуация в Ливии на конец июля.Для тех кто не в курсе, где эта Зувара - город на побережье западной Триполитании, недалеко от границы с Тунисом. Через него на экспорт идет та нефть, которая добывается на территориях подконтрольных ПНС Ливии и Турции. Экспорт возобновился лишь недавно, после того как наступление Турции и ПНС Ливии привело к отступлению ЛНА Хафтара с авиабазы Аль-Ватия, Тархуны и южных районов Триполи. Значительная часть месторождений нефти в западной Ливии так и не попала в руки Турции и ПНС, так как другие ЧВКшники заняли эти месторождения и не пускают туда ПНС Ливии и турок.Африканское командование армии США обвиняет Россию https://colonelcassad.livejour... в том, что ЧВК там действуют не автономно и за чужие деньги (как ранее говорил Путин https://www.rbc.ru/politics/11...), а при поддержке МО РФ, ссылаясь на то, что на спутниковых фотографиях в районах действий ЧВК отмечаются МиГ-29, Су-24, ЗРПК "Панцирь С-1" и прочая военная техника имеющая российское происхождение. Россия эти обвинения отвергает (тем более, что многие участники конфликта ранее закупали российские вооружения, в частности ОАЭ активно использует в Ливии купленные у России в 2009-2011 годах ЗРПК "Панцирь С-1" на шасси МАН). Кто именно оплачивает контракт ЧВК работающей в интересах Хафтара, на текущий момент информации нет. Если предполагать, то я бы поставил на то, что платят эмиратчики.Видео от 28 июля, колонна ЧВКшников из Аль-Джуфры движется в направлении Сирта.Разумеется, если одни ЧВКники (пусть даже их контракт и оплачен трететьй страной) работают в интересах ЛНА и Хафтара, а другие работают на ПНС Ливии (пускай и в роли охранников), то налицо определенный конфликт интересов.Почти два месяца назад дела у Турции в Ливии шли в гору. Эффектное наступление в западной Триполитании с взятием авиабазы Аль-Ватыя, тактическое отступление Ливийской Национальной Армии из южных районов Триполи, взятие Каср бен Гашира и международного аэропорта Триполи, овладение районом Тархуны, который являлся одним из основных опорных пунктов Хафтара в северо-западной Ливии, переход части местных племен на сторону ПНС Ливии. Казалось, инерция этого наката будет достаточной, чтобы распространиться не только к югу от Триполи, но и овладеть прибрежными городами и нефтяными терминалами вплоть до Аджабии и Бенгази.Войска ПНС Ливии при поддержке турецких военных, сирийских боевиков и ЧВК «Садат» в конце мая — начале июня начали наступление на Сирт с целью овладения городом, что должно было распахнуть для ПНС Ливии и Турции ворота к нефтяным полям Восточной Ливии. И инерция предшествующего успеха сквозила в заявлениях оперативной комнаты войск ПНС действовавших в районе Абу-Грейна, а также представителей правительства Сарраджа и спикеров турецкого руководства.Поэтому на волне успеха, очевидно, ставилась задача на плечах отступающей ЛНА ворваться и закрепиться в Сирте, который можно в дальнейшем использовать как плацдарм для наступления вдоль побережья к Рас-Лануфу и Эль-Бреге, а также к нефтяным полям восточной Ливии. Попутно предполагалось накатом взять и авиабазу Аль-Джуфра, где ЛНА нарастила авиагруппу, которая могла внести свои коррективы в планы Турции и ПНС Ливии.После того, как ЛНА была оттеснена от Абу-Грейна, легкая пехота ПНС Ливии при поддержке сирийских боевиков и турецких ударных БПЛА начала продвигаться вдоль побережья к Сирту. Наибольшие усилия были приложены 5–6 июня, когда авангард наступающих войск подошел на 3–4 километра к окраинам Сирта, а также к авиабазе Гарадабия, откуда войска ЛНА уже начали отходить. Но после этого у Турции и ПНС Ливии начались проблемы.За счет наращивания авиаударов ВВС ЛНА по войскам ПНС Ливии и сирийским боевикам к западу от Сирта, а также китайских ударных БПЛА, закупленных для нужд ЛНА ОАЭ, подкрепления, переброшенные Хафтаром из Бенгази, смогли отодвинуть линию фронта от города и взять под прочный контроль авиабазу Гарадабия. После этого, в последующую неделю, используя воздушный зонтик, войска ПНС Ливии и сирийские боевики были отброшены на 40–50 километров от Сирта. Наращиванию группировки в районе Абу-Грейна начали мешать систематические авиаудары по дороге из Мисураты, по которой шла переброска подкреплений на побережье к Сирту.Удары турецких дронов наносили определенный ущерб ЛНА, но не смогли обеспечить необходимые условия для продвижения наземных сил к Сирту. К середине июня ввиду больших потерь в людях и материальной части, а также недостатка сил для штурма города наступательная активность Турции и ПНС Ливии в районе Сирта практически сошла на нет, ограничившись продолжением действий ударных БПЛА, вступивших в очередное противоборство с новыми ЗРПК «Панцирь С-1», переброшенных из ОАЭ.Попытки наступления на авиабазу Аль-Джуфра закончились идентично — после нескольких авиаударов по двигавшимся на юго-восток колоннам, наступление также остановилось, ограничившись занятием нескольких малозначимых поселков. В таком состоянии фронт пребывает вот уже два месяца.Осознав, что наличных сил недостаточно для преодоления спешно созданной обороны Сирта, Турция начала наращивать свой военный контингент в Ливии, перебрасывая туда танки, САУ, РСЗО, ЗРК, системы РЭБ, а также подготавливая использование захваченной авиабазы Аль-Ватыя для действий своих истребителей F-16.Но не сумев захватить Сирт наскоком, Турция столкнулась с более долгосрочным противодействием со стороны крупных игроков, которые, с одной стороны, усилили военную поддержку Хафтара, а с другой стороны, начали борьбу за реализацию необходимой ЛНА оперативной паузы, которую попытались реализовать через Каирскую декларацию, которую поддержали часть стран НАТО, Египет, Россия, США, монархии Персидского залива, Хафтар и парламент в Тобруке. Против выступали лишь Турция, Катар и ПНС Ливии, оставшись в явном меньшинстве. Турция, конечно, понимала, что время играет в пользу Хафтара, который получал как военную, так и дипломатическую поддержку (несмотря на сомнения части спонсоров на его счет), которая в значительной степени угрожала турецким амбициям, связанным с закреплением привилегированного положения в Ливии. Ясным сигналом к тому, что игра изменилась, стал удар «неопознанных самолетов» по авиабазе Аль-Ватыя, где были уничтожены турецкие ЗРК и пострадал турецкий персонал. Помимо этого, племена заблокировали часть месторождений нефти в западной Ливии и помешали планам ПНС Ливии и Турции по использованию этих ресурсов в своих целях.Турция показала, что ее позиции в Ливии уязвимы, и если она не будет учитывать интересы других игроков, цена этого игнорирования будет чрезмерной. Особенно активно это старалась донести Франция, которую подозревали в причастности к ударам по турецким военным на авиабазе Аль-Ватыя. Вкупе с инцидентом в Средиземном море, когда турецкие корабли отгоняли от судов с оружием греческие и французские патрульные судна, налицо был рост напряженности внутри НАТО, что привело к тому, что Франция вышла из морской миссии НАТО в Средиземном море, а также обвинила Турцию в агрессии против Ливии, поставив крест на попытках Турции привлечь НАТО на своей стороне. США всячески пытались потушить этот конфликт, поэтому и пытались заставить Турцию и ПНС Ливии принять Каирскую декларацию, но пока что это к успеху не привело.И как вишенка на торте — пока Эрдоган пытался спешно морем и воздухом нарастить армейскую группировку для штурма Сирта и авиабазы Аль-Джуфра, в ситуацию активно втянулся Египет, который прямо заявил, что наступление на Сирт угрожает безопасности Египта, и это будет та «красная линия», пересечение которой вовлечет Египет в войну. Позднее эта позиция была юридически закреплена приглашением Египту ввести войска Ливию со стороны парламента в Тобруке, а также решением парламента Египта, который разрешил Ас-Сиси задействовать египетскую армию в Ливии.В итоге первоначальная тактическая неудача с броском на Сирт обернулась роковой для Турции потерей времени, так как наращивание турецких группировок в Ливии уравновешивалось наращиванием группировки Хафтара в районе Сирта. ЛНА по-прежнему удерживает превосходство в воздухе и наносит достаточно болезненные потери ПНС Ливии и сирийским боевикам. Кроме того, международная обстановка для Турции стала менее благоприятной, в том числе и в силу обострения конфликта с союзниками по НАТО, а также позиции большинства заинтересованных участников ливийской войны, которые ясно показали, что не примут «Турецкую Ливию». В текущих условиях у Турции есть чисто военные возможности начать наступление на Сирт (прикрываясь действиями ПНС Ливии и сирийских боевиков), но нет гарантии военного успеха, в том числе и в силу возможного вовлечения в эти бои других игроков — в первую очередь, Египта и Франции, которые ясно дали понять, что не допустят перехода Сирта под контроль Турции и угрозы нефтяным полям Восточной Ливии (что в случае с Францией связано с соглашениями Хафтара с нефтяной компанией Total).Поэтому, несмотря на бравурные речи начала июня, спустя два месяца Сирт до сих пор под контролем Хафтара. А значит, первоначальный успех Эрдогана не получил желаемого развития. Турция до сих пор не согласилась с Каирской декларацией и до сих пор сохраняет возможность выбирать между миром и войной, но цена продолжения войны за два месяца несоизмеримо выросла и в дальнейшем будет лишь возрастать, так как стабилизировав положение Хафтара, его спонсоры и союзники будут заинтересованы в том, чтобы перейти к активным действиям, которые начнут прощупывать новые турецкие позиции в Ливии. И тогда Турции станет уже совсем не до Сирта, который был так близок, но остался недостижим, во всяком случае пока.Специально для ФАНhttps://riafan.ru/1297962-poch... - полностью с фотографиями по ссылкеPS. На заглавной фотографии, сбор трупов беженцев, которых периодически выбрасывает на берег в районе Зувары, после того, как в Средиземном море переворачивается очередная лодка с людьми, которые пытается удрать из свободной и демократической Ливии.Борис Рожин