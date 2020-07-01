В районе Счастья и Золотого идет массовое разминирование
В районе Золотого и Счастья сапёры МЧС в присутствии представителей ОБСЕ проводят мероприятия по разминированию.
Как уточнили в НМ, разминирование на этих участках сделает возможным открытие новых пунктов пропуска.
«Усилия Народной милиции по-прежнему направлены на урегулирование конфликта мирным путем. Высокий уровень боевой подготовки наших защитников позволяет обеспечивать спокойствие граждан республики. Мы надеемся на понимание украинской стороны и ответственный подход к выполнению достигнутых договорённостей», — заявили в оборонном ведомстве.
Политика - Сегодня, 14:00 163
Как уточнили в НМ, разминирование на этих участках сделает возможным открытие новых пунктов пропуска.
«Усилия Народной милиции по-прежнему направлены на урегулирование конфликта мирным путем. Высокий уровень боевой подготовки наших защитников позволяет обеспечивать спокойствие граждан республики. Мы надеемся на понимание украинской стороны и ответственный подход к выполнению достигнутых договорённостей», — заявили в оборонном ведомстве.
Политика - Сегодня, 14:00 163
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