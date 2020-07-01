Глава ЛНР выразил соболезнования родным погибших в ДТП в Крыму

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнование родным и близким погибших в дорожно-транспортном происшествии в Белогорском районе Крыма.

"От себя лично и граждан Луганской Народной Республики выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

ДТП произошло рано утром 31 июля на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. По предварительной версии, водитель микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, уснул за рулем и врезался в грузовик. В результате ДТП погибли девять человек, в том числе водитель микроавтобуса и один ребенок. Еще девять человек, в том числе два ребенка, пострадали.

31 июля — Луганск