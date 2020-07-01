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Глава ЛНР выразил соболезнования родным погибших в ДТП в Крыму

root Сегодня, 15:0024Новости
Глава ЛНР выразил соболезнования родным погибших в ДТП в Крыму
Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнование родным и близким погибших в дорожно-транспортном происшествии в Белогорском районе Крыма.
"От себя лично и граждан Луганской Народной Республики выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.
ДТП произошло рано утром 31 июля на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. По предварительной версии, водитель микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, уснул за рулем и врезался в грузовик. В результате ДТП погибли девять человек, в том числе водитель микроавтобуса и один ребенок. Еще девять человек, в том числе два ребенка, пострадали.
31 июля — Луганск

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