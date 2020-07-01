Более 17,6 тыс. зрителей посетили 160 представлений в Луганском театре кукол в 81-м сезоне (ФОТО)

Более 17,6 тыс. зрителей посетили 160 представлений Луганского академического театра кукол (ЛАТК) в минувшем, 81-м, сезоне. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на учреждение культуры."В 81-м театральном сезоне Луганский академический театр кукол представил 160 спектаклей, которые посмотрели 17 614 маленьких и взрослых зрителей", – говорится в сообщении.В ЛАТК напомнили, что минувший сезон открылся в сентябре 2019 года театрализованным представлением, показом спектакля "По зеленым холмам океана" и награждением Почетного зрителя."В этом сезоне были представлены работы "Театра кукол под другим соусом": "Кот, который жил миллион раз" по сказке японской писательницы Еко Сано режиссера Артема Малахова, "Идущая к морю" Рагима Мусаева и "Все лучшее – детям" по пьесе Екатерины Орловой, режиссером выступил заслуженный артист Украины Валерий Середа", – рассказали в театре.В учреждении культуры добавили, что зрителям также запомнилась новогодняя премьера сезона "Самый лучший – Новый год"."В онлайн-режиме творческий коллектив провел "Некукольную встречу" с российским сценаристом и драматургом Рагимом Мусаевым, руководство театра стало участником онлайн-трансляции театральной гостиной - встречи с актрисой Белгородского государственного театра кукол Дангуолой Карповой", – рассказали в ЛАТК.В театре отметили, что ярким событием 81-го театрального сезона стало вручение государственных наград ко Дню работника культуры."Наши актеры Екатерина Малахова, Артем Малахов, Екатерина Неделько, Алла Гиталова, Дмитрий Тымчук и Ольга Нартова были награждены почетными грамотами и благодарностями главы Республики и Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР, а главному режиссеру, заслуженному артисту Украины Валерию Середе было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Луганской Народной Республики", – уточнили в учреждении культуры.В ЛАТК напомнили, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с апреля коллектив театра был вынужден перейти на работу в дистанционном режиме."Для любого театра еще недавно это представлялось невозможным. Но каждый день мы репетировали, занимались сценическим движением, вокалом, совершенствовали свое мастерство и создавали кукол к новым спектаклям: "Утенок" по пьесе Нины Гернет режиссера Артема Малахова и "Фантазии из чемодана" по пьесе Артема Малахова "Слономух" режиссера Валерия Середы", – рассказали в театре.В учреждении культуры напомнили, что в рамках культурологического проекта "Искусство дома" театр представил три постановки: "Бабушкины сказки. Красная шапочка", "Колобок. Хлебобулочное происшествие" и "Муха-Цокотуха. Насекомо-party", телеверсии которых можно было увидеть в эфире телеканала "Луганск-24" государственной телерадиокомпании ЛНР."Кроме этого, несмотря на карантин, жизнь в театре продолжала кипеть: помимо плановых репетиций и выпуска новых спектаклей, на страницах театра в социальных сетях можно было увидеть поздравление к Международному дню защиты детей, забавные и поучительные мини-сюжеты, которые актеры между собой назвали "карапули", – добавили в ЛАТК.31 июля — Луганск