Активисты ОД "Мир Луганщине" передали нуждающимся луганчанам помощь от ЛЭМЗ (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали нуждающимся луганчанам очередную партию шефской помощи от Луганского электромашиностроительного завода (ЛЭМЗ). Об этом сообщила пресс-служба движения."Сегодня мы привезли очередную партию гуманитарной помощи от Луганского электромашиностроительного завода нуждающимся жителям Луганска. Приятно, что нас всегда ждут и что нам очень благодарны жители", - отметила помощница руководителя проекта "Волонтер" Анастасия Дробязкина.Активисты ОД передали продуктовые наборы, лекарства и средства личной гигиены 11 жителям столицы Республики."Большое спасибо вам, проекту "Волонтер" и Луганскому электромашиностроительному заводу за помощь и поддержку. В нашем возрасте это крайне необходимо", - подчеркнул получивший помощь луганчанин Владимир Иванович.Ранее в пресс-службе "Мира Луганщине" сообщали, что активисты проекта "Волонтер" в 2019 году оказали помощь более пяти тыс. жителей Республики, передав около 28 т гумпомощи.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого Общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.31 июля — Луганск