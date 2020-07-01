Оптимизация высшей школы повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда – МП

Проводимая в Республике оптимизация системы высшего образования позволит улучшить качество образования и повысить конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда. Об этом заявила секретарь Молодежного парламента (МП) ЛНР Екатерина Гутько.

Она напомнила, что "под контролем главы ЛНР Леонида Пасечника идет глобальный процесс оптимизации вузов Республики, перезагрузка образования".

"И это, на мой взгляд, одно из наиболее своевременных, важных и правильных решений нашей власти. Совершенствование высшей школы ЛНР приведет к конкурентоспособности будущих выпускников на рынке труда, улучшению качества образования в вузах", – сказала Гутько.

Активистка добавила, что "благодаря такому решению руководства Республики абитуриенты будут более ответственны при выборе будущей профессии".

"Кроме того, в ходе оптимизации каждый студент может выбрать: перейти в тот вуз, куда переведена его специальность, или остаться в своем вузе, где ему предоставят другую специальность", – отметила она.

Гутько выразила уверенность, что "все принятые меры по усовершенствованию высшей школы уже на первых этапах дадут положительные результаты в развитии ЛНР".

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что оптимизация системы высшего образования Республики является своевременной и необходимой мерой. Первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко рассказала ЛИЦ о том, как будет проходить процесс оптимизации системы высшего профессионального образования в Республике, провести который планируется к новому учебному году.

31 июля — Луганск