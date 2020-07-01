Литовские инструкторы подорвались на самодельном фугасе у Трехизбенки – Народная милиция

Литовские инструкторы, прибывшие в район села Трехизбенка для обучения военнослужащих ВСУ, подорвались на минном поле киевских силовиков. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

"По данным нашей разведки, вчера литовские специалисты, передвигавшиеся из одного подразделения 93-й бригады в другое в сопровождении украинских военных, в районе населенного пункта Трехизбенка заехали на минное поле. Один из автомобилей подорвался на самодельном фугасе", - сказал он.

Лещенко уточнил, что два военнослужащих ВСУ погибли, один тяжело ранен, еще два литовца и два киевских силовика, находившиеся во второй машине, контужены.

"По данному инциденту комиссия штаба (так называемой операции объединенных сил) "ООС" проводит разбирательство. В ходе работы комиссией выявлен ряд грубых нарушений, а именно при установке минно-взрывных заграждений инженерно-саперные подразделения 93-й бригады не обозначают районы минирования знаками о минной опасности. Данный участок в районе населенного пункта Трехизбенка не был обозначен как на картах, так и на местности", - рассказал начальник управления оборонного ведомства Республики.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

31 июля — Луганск