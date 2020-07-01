ВСУ установили почти 30 мин у Золотого-4 и на окраине Орехово – Народная милиция

Киевские силовики установили почти 30 противотанковых мин в районе Золотого-4 и на окраине села Орехово. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

"Группой инженерного обеспечения 30-й бригады установлено семь противотанковых мин ТМ-62 в районе населенного пункта Золотое-4. Подопечные (полковника Дмитрия) Брыжинского из 93-й бригады установили 20 противотанковых мин ТМ-62 на окраине населенного пункта Орехово, тем самым подвергая смертельной опасности мирное население и наблюдателей ОБСЕ", - сказал он.

Начальник управления оборонного ведомства Республики отметил, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали факты минирования ВСУ дорог общего пользования и сельскохозяйственных полей.

Ранее в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР сообщили, что киевские силовики установили 20 противопехотных мин на полях в районе села Орехово.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

31 июля — Луганск