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Атмосферная засуха началась в центральной части Луганщины

verter Вчера, 18:0041Новости
Атмосферная засуха началась в центральной части Луганщины
Центр гидрометеорологии МЧС фиксирует в регионе представляющую опасность для сельхозкультур атмосферную засуху.
«С 21 июля в центральных районах ЛНР наблюдается атмосферная засуха», — говорится в сообщении.
Атмосферная засуха — длительное (на протяжении 10 дней и более) отсутствие эффективных осадков, высокая температура воздуха и низкая относительная влажность воздуха (30% и менее), которые приводят к угнетению и гибели растений.
Погода в Луганске - Сегодня, 17:25 175

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