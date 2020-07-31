Прокуратура ЛНР за неделю способствовала выплате задолженностей почти на четыре млн руб.

Сотрудники органов прокуратуры ЛНР предприняли меры реагирования, в результате которых в период с 24 по 30 июля были выплачены задолженности, в том числе по зарплате и налогам, почти на четыре млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Принятыми органами прокуратуры Республики мерами реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму 1 миллион 882 тысячи рублей. Возмещено в бюджет Республики 1 024 545 рублей. Погашена задолженность по уплате единого социального взноса на сумму более 1 миллиона рублей ", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате предпринятых в 2019 году органами прокуратуры ЛНР мер реагирования работодатели Республики погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

31 июля — Луганск