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Прокуратура ЛНР за неделю способствовала выплате задолженностей почти на четыре млн руб.

Sergey Вчера, 18:4545Новости
Прокуратура ЛНР за неделю способствовала выплате задолженностей почти на четыре млн руб.
Сотрудники органов прокуратуры ЛНР предприняли меры реагирования, в результате которых в период с 24 по 30 июля были выплачены задолженности, в том числе по зарплате и налогам, почти на четыре млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.
"Принятыми органами прокуратуры Республики мерами реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму 1 миллион 882 тысячи рублей. Возмещено в бюджет Республики 1 024 545 рублей. Погашена задолженность по уплате единого социального взноса на сумму более 1 миллиона рублей ", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате предпринятых в 2019 году органами прокуратуры ЛНР мер реагирования работодатели Республики погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.
31 июля — Луганск

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