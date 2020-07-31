Слет "Наше время" для молодежи из прифронтовых регионов прошел в Первомайске (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" с прифронтовых территорий Республики приняли участие в прошедшем в Первомайске молодежном слете "Наше время". Об этом сообщила пресс-служба ОД."В Первомайске 31 июля прошел молодежный слет "Наше время". Помимо первомайских активистов общественного движения "Мир Луганщине", на молодежный слет приехали активисты из прифронтовых Славяносербска, Стаханова, Брянки и Кировска", - сообщили организаторы.Мероприятие, инициированное Первомайским территориальным отделением движения "Мир Луганщине", посетили депутаты Народного Совета ЛНР от ОД Елена Фарахова и Светлана Алешина, а также глава администрации Первомайска Николай Токарев и руководитель исполкома Первомайского теротделения движения Сергей Колягин.Для участников слета были организованы четыре площадки, инструкторами которых выступили координаторы проектов ОД.Так, координатор проекта "Молодая гвардия" Даниил Степанков рассказал ребятам о том, как правильно ставить цели и достигать их, воспринимать и подавать информацию, работать в команде и создавать свои проекты. Активисты предлагали свои идеи создания различных проектов, а координатор подсказывал им, как их реализовать.Координатор проекта "Волонтер" Антонина Машкова и депутат Фарахова обсудили с присутствующими деятельность добровольцев и рассказали о том, как работают волонтеры в других странах.На третьей и четвертой площадках координатор проектов "Дружина" и "Мы помним!" Филипп Кобцев мотивировал ребят "действовать и не сдаваться, сталкиваясь с трудностями". Он поделился своими методами, как заинтересовать аудиторию и успешно провести мероприятие. Координатор призвал присутствующих "создавать что-то новое, современное – то, что было бы интересно им самим".На этих же площадках выступила и депутат Алешина. Она отметила, что сегодняшняя молодежь "должна быть достойной сменой тех людей, которые трудятся на благо Республики с 2014 года", и призвала ребят "быть истинными патриотами и искренне любить свою Родину"."Молодежный слет сплотил ребят, они подружились, весело провели время. Благодаря подобным мероприятиям у них формируются цели, происходит обмен информацией и положительными эмоциями", – сказала Фарахова.После работы на площадках активисты провели турнир по пляжному волейболу. Первое место заняла команда из Славяносербска, второе – активисты из Кировска, а третье – из Первомайска. Четвертое место разделила молодежь Стахановского и Брянковского теротделений ОД "Мир Луганщине"."Активистам вручили сертификаты участников слета, призеров турнира по волейболу наградили грамотами и кубками. Всех угостили кулешом, приготовленным в полевой кухне", - сообщили в общественном движении.Активистка Стахановского теротделения ОД "Мир Луганщине" Анастасия Прилепская рассказала, что осталась довольна участием в таком мероприятии."Мы не просто слушали лекции, а общались со спикерами и даже играли. День прошел очень быстро и весело, я познакомилась с новыми людьми, а это главное", – сказала она.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.31 июля — Луганск