ВСУ сбросили с БПЛА гранаты на позиции Народной милиции ЛНР, ранены два бойца – Дейнего

Киевские силовики сбросили с беспилотного летательного аппарата три гранаты на позиции Народной милиции ЛНР в районе дороги Первомайск-Попасная, в результате чего ранения получили два защитника Республики. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего."Сегодня около 16 часов украинская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня – на позиции Народной милиции ЛНР в районе дороги Первомайск-Попасная были сброшены три гранаты ВОГ-17 с беспилотного летательного аппарата ВСУ. В результате этого двое военнослужащих Народной милиции получили ранения", - рассказал он.Он подчеркнул, что данный инцидент является прямым нарушением подписанных Контактной группой дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, который "остается на совести военнослужащих ВСУ, предпринимающих такие провокации в целях дестабилизации перемирия"."Информация о нарушении незамедлительно была доведена представителем командования в СЦКК ЛНР до сведения представителя командования ВСУ, который в рамках координационного механизма прямого взаимодействия между представителями сторон конфликта в СЦКК, предусмотренного пунктом "Д" дополнительных мер, назначен контактным лицом от ВСУ", - сказал Дейнего.Полномочный представитель ЛНР сообщил, что украинская сторона заверила, что ею будут приняты меры для пресечения нарушений режима прекращения огня и проведено разбирательство по заявленному факту."Надеемся, инициированный Контактной группой и запущенный сегодня в работу координационный механизм прямого взаимодействия по линии СЦКК будет в дальнейшем способствовать стабилизации обстановки и обеспечению тишины на линии разграничения", - добавил он.Ранее сегодня начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что за прошедшие сутки украинские силовики три раза обстреляли позиции Народной милиции в районе поселка Голубовское, тем самым нарушив введенные с 00:01 27 июля согласованные Контактной группой дополнительные мер по усилению режима перемирия.Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля, были согласованы Контактной группой в ходе видеоконференции, состоявшейся 22 июля. Меры по усилению режима прекращения включают: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе; ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа.Народная милиция ЛНР сообщила о доведении до военнослужащих приказа, предусмотренного допмерами по усилению "режима тишины", 26 июля.Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".31 июля — Луганск