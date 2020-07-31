Киевский эксперт заявил об утрате Украиной шансов остаться морской страной

Украина доживает последние дни как претендент на статус морской страны. Об этом заявил киевский эксперт Юрий Гаврилечко.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По словам эксперта, между понятиями "морская страна" и "страна у моря" существует принципиальная разница в способности производить суда. Украина, теряя остатки промышленного потенциала, становится все ближе ко второй категории.Одно из последних значимых предприятий по производству кораблей – завод "Океан" в Николаеве – может быть "распилено на металлолом" уже этим летом, и это, как считает Гаврилечко, подведет черту под морскими притязаниями Киева. Также эксперт назвал показательной судьбу построенного в Николаеве авианосца "Рига" / "Варяг", проданного Китаю в 1998 году."В прошлом году со стапелей уже китайских верфей сошел первый систершип нашего авианосца. Таких китайцы планируют сделать еще 16 к 2025 году в рамках программы достижения превосходства на возможном тихоокеанском театре военных действий со Штатами. Понятно, что эти корабли более современные, но база остается нашей", - сказал Гаврилечко.При этом украинские судостроительные предприятия, которые еще три десятилетия назад строили авианосцы и другие военные корабли крупнейших классов, вынуждены переквалифицироваться на гражданскую продукцию. То, что эти заводы выпускают сегодня, по мнению эксперта, вызывает лишь насмешки."Возникает резонный вопрос: почему наши предприятия, которые могли выпускать авианосцы, делают печки-буржуйки?" – сказал Гаврилечко в эфире Ukrlife TV.Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил о полном упадке и деградации судостроения Украины. По его словам, спрос на продукцию украинских заводов этой отрасли обеспечивала только Россия, и разрыв военно-промышленного сотрудничества с РФ после Майдана окончательно "убил" эти предприятия. При этом верфи Крыма после воссоединения с Россией расцвели и получили многомиллиардные новые заказы.Григорий Егоро