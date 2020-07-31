Фантазии Трампа и суровая реальность

киевскому

Лось с жуткого похмелья подходит с реке. Стоит, лакает воду – сушняк.Из кустов охотник стреляет по лосю из обоих стволов. Лось стоит – не шелохнется, продолжает пить воду. Охотник решил, что промазал и снова выстрелил – лось ноль внимания. Обозленный охотник стреляет третий раз.Лось поднимает башку и медленно произносит в пространство:- Что-то я пью, пью, а мне все хуже и хуже…Президент Соединённых (пока) Штатов Америки Дональд Трамп в своём очередном выступлении пообещал американцам скорое восстановление экономики после пандемии коронавируса и последующий за этим «золотой век».Кому ж верить, если не князювашингтонскому?Хотя нет, тут лучше подойдёт армянский мультфильм про царя, который верил во все небылицы, и мальчика с большим мешком…Не, вот серьёзно, как тут не поверить в скорое наступление «золотого века» С(п)ША, если американский ВВП во втором квартале упал «всего» на 32,9%. И все СМИ радостно пишут «Смотрите, прогноз был, что упадёт на 34,7%, а упал меньше!». Это, однозначно и безусловно, классическая перемога.До грейтэгейна осталось совсем чуть-чуть.Для сравнения, ВВП Германии за аналогичный период опустился на целых 11,7%. А уж российский ВВП и вовсе рухнул на ужасные 9,6%.Как там обычно говорят в таких случаях? Кремль в панике, вертолёт до Северной Кореи разогревает лопасти.Кстати, ВВП СССР за время Великой Отечественной войны просел меньше, чем ВВП С(п)ША за время пандемии коронавируса.Дополняет ситуацию тот факт, что если в России, Китае и Евросоюзе пик заболеваемости уже пройден и количество заражаемых ежедневно уменьшается, то в успешных Соединённых (пока) Штатах с лучшей в мире медициной циферки продолжают расти и регулярно бьют рекорды.Цифры заболеваемости в С(п)ША растут, потому что ватная пропаганда, как оказалось, не врёт, и массовые поскакушки (ВНЕЗАПНО!) способствуют распространению инфекции. Даже если это самые демократические митинги против самой рабовладельческой диктатуры (хотя это как раз Демпартия была создана бывшими рабовладельцами, а янки были республиканцами).Слышишь, вата, растут! Завидуй! Или нет? Что-то я запутался…И вообще, современная либеральная экономическая школа учит, что в С(п)ША ВВП не падает, а демонстрирует отрицательный рост.Это примерно как «shell shock» постепенно превратился в «пост-травматическое стрессовое расстройство» (ПТСР), а маниакально-депрессивный психоз в «компульсивно-обсессивное расстройство». Так-то они по-прежнему долбанутые на всю голову психи, но зато звучит не так страшно.В экономике С(п)ША всё настолько в шоколаде, что ФРС объявило о третьей очереди вбрасывания вертолётных денег – в этот раз ещё на сумму в триллион долларов (в дополнение к предыдущим 4,5 триллионов).Анекдот про лося нужно было в этом месте вставить. Ну ладно.Что делать в этой ситуации приближающегося процветания рядовым американцам? Я бы посоветовал разделить свои деньги на три ровные кучки. Одну инвестировать в золотые и серебряные монеты, вторую в оружие и патроны, а третью в долгохранящиеся продукты и лекарства.Ну и штудировать неумирающую классику Роберта Хайнлайна…Они пережили ракеты, они пережили бомбы, они пережили пожары, они пережили эпидемии – которые оказались не такими опустошительными уж вовсе, и вполне возможно, не были вызваны применением бактериологического оружия. Во всяком случае, обе воюющие стороны горячо отрицали это – и они пережили длительный период беспорядков, когда гражданское правительство корчилось в агонии, как змея со сломанной спиной. Они продолжали жить. Жизнь продолжалась.Вывеска над их жилищем гласила:СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ ФАРНХЭМАФактория, ресторан, бар. Американская водка. Кукурузный ликёр. Яблочное бренди. Настоящая родниковая вода. Парное молоко. Солонина с картошкой. Жареное мясо с картошкой. Мясо и иногда хлеб. Копчёная медвежатина. Вяленая дичь. Креп-сюзетт по заказам.В качестве платы принимаются любые книги.Дневной присмотр за детьми.Бесплатные котята!!!Кузнечные работы, ремонт механизмов, работа по листовому металлу – из матералов заказчика.Фарнхэмовская школа бридж-контракта. Уроки по договоренности. Каждую среду – вечера-встречи.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!Позвоните в колокольчик.Приближайтесь к дверям с поднятыми руками.Не сходите с тропинки.Участок заминирован.Мы потеряли уже троих покупателей.Мы не можем позволить себе потерять ещё и вас!Торговля налогом не облагается.Хью и Барбара Фарнхэмы и сыновья. Свободные владельцы.Александр Роджерс