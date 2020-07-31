"Созидание" оказывает реальную помощь страдающим от обстрелов ВСУ людям – жительница ЛНР

Общественный фонд "Созидание", возмещая затраченные на процедуру получения российского гражданства средства, оказывает реальную помощь страдающим от обстрелов ВСУ жителям ЛНР. Об этом заявила жительница прифронтового поселка Хрящеватое Наталья Торшина.

"То, как позаботилась о нас украинская власть, мы видим с 2014 года. Они нас убивали, обстреливали наши дома, заставляли выживать. Я давно для себя решила, что это больше не моя страна. Сейчас, когда у всех нас есть возможность стать гражданами России, фонд реально помогает людям, возмещая затраты на переводы, нотариальные заверения, проезд за паспортом и саму пошлину в 350 рублей", - сказала она.

Напомним, фонд оказывает материальную помощь для получения гражданства Российской Федерации жителям прифронтовых территорий, чьи дома находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения и пострадали от украинской агрессии ВСУ, военнослужащим (в том числе и бывшим), а также членам их семей, проживающим на прифронтовых территориях, семьям погибших военнослужащих, проживающим на прифронтовых территориях, малообеспеченным лицам (нетрудоспособным, инвалидам и иным людям, имеющим справку о статусе малообеспеченного, выданной управлением труда и социальной защиты населения города/района), проживающим в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины (в том числе проживающие на линии соприкосновения).

В фонде подчеркнули, что организация не возмещает средства, затраченные на уплату государственной пошлины в размере 3,5 тыс. рублей за вступление в гражданство Российской Федерации до вступления в силу закона, освобождающего от ее уплаты жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.

24 июля пресс-служба организации сообщала, что за неделю общественный фонд "Созидание" обработал 135 обращений жителей ЛНР.

По всем вопросам деятельности фонда "Созидание" следует обращаться на горячую линию организации по номерам телефонов: +38 (072) 177 77 09; +38 (066) 119 04 45, а также по электронному адресу: of-sozidanie@yandex.ru .

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики. 24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи – call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. К началу июня 2020 года гражданство Российской Федерации получили более 110 тыс. жителей Республики.

31 июля — Луганск