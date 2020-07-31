Провокация у Первомайска показала неспособность ВСУ соблюдать перемирие – Народная милиция (ФОТО)

Провокация ВСУ в районе Первомайска стала очередным подтверждением неспособности командования "операции объединенных сил" ("ООС") обеспечить поддержания режима прекращения огня. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.Военнослужащие 30-й бригады ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата три гранаты на позиции Народной милиции ЛНР в районе дороги Первомайск-Попасная, в результате чего получили ранения два защитника Республики. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает."Сегодняшняя провокация является очередным подтверждением неспособности командования "ООС" обеспечить поддержание режима перемирия, контролировать подчиненных, которые своими действиями определяют политику Украины на международном уровне", - сказал Лещенко.Он подчеркнул, что провокация ВСУ является грубым нарушением дополнительных мер контроля режима прекращения огня в части, касающейся запрета на использование любых видов летательных аппаратов.Начальник управления Народной милиции отметил, что на фоне этого инцидента цинично звучат слова главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, о том, что "нарушение перемирия в зоне "ООС" нет, а отдельные выстрелы со стороны ВСУ являются проявлением эмоций"."Мы призываем команду международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и украинских представителей с международным опытом работы, находящихся по заявлениям властей якобы на передовых позициях, не допускать обстрелов нашей территории и строго соблюдать пункты достигнутых договоренностей", - добавил он.Ранее сегодня Лещенко сообщал, что за прошедшие сутки украинские силовики три раза обстреляли позиции Народной милиции в районе поселка Голубовское, тем самым нарушив введенные с 00:01 27 июля согласованные Контактной группой дополнительные мер по усилению режима перемирия.Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля, были согласованы Контактной группой в ходе видеоконференции, состоявшейся 22 июля. Меры по усилению режима прекращения включают: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе; ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа.Народная милиция ЛНР сообщила о доведении до военнослужащих приказа, предусмотренного допмерами по усилению "режима тишины", 26 июля.Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".31 июля — Луганск