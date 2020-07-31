Синоптики прогнозируют днем 1 августа в ЛНР до 26 градуса тепла

Температура воздуха в ЛНР 1 августа будет колебаться от 13 градусов выше нуля ночью до 26 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 31 июля до 21:00 1 августа на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град; днем местами слабый кратковременный дождь, ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью и утром местами шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 21-26 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 15-17 градусов выше нуля, днем – 23-25 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-15 градусов ночью и 22-24 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16-18 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 1 августа метеорологи отмечали в 1948 году – плюс 8,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2010 году и составляла плюс 41,3 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 1 августа – 04:19, время захода – 20:37. Продолжительность светового дня составит 16 часов 18 минут.

По предварительному прогнозу, днем 2 августа местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. 3 августа – без осадков, температурный фон существенно не изменится.

31 июля — Луганск