"Лугансквода" планирует 5 августа возобновить подачу воды в три города и два района ЛНР
Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" планирует к утру 5 августа возобновить водоснабжение Ровеньков, Свердловска и Суходольска, а также ряда населенных пунктов Краснодонского и Свердловского районов, прерванное из-за аварии на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
"Из-за аварии на Новосветловском магистральном водоводе диаметром 800 мм с 4:00 03 августа аварийно прекращена подача воды в города Ровеньки, Свердловск и Суходольск, а также населенные пункты Краснодонского и Свердловского районов. Возобновить водоснабжение населенных пунктов планируется к утру 05 августа", – говорится в сообщении.
На предприятии принесли извинения жителям за причиненные временные неудобства.
Ранее сегодня пресс-служба МЧС ЛНР сообщала, что подача воды в Свердловск и Ровеньки прекратилась из-за порыва на водоводе.
03 августа — Луганск
"Из-за аварии на Новосветловском магистральном водоводе диаметром 800 мм с 4:00 03 августа аварийно прекращена подача воды в города Ровеньки, Свердловск и Суходольск, а также населенные пункты Краснодонского и Свердловского районов. Возобновить водоснабжение населенных пунктов планируется к утру 05 августа", – говорится в сообщении.
На предприятии принесли извинения жителям за причиненные временные неудобства.
Ранее сегодня пресс-служба МЧС ЛНР сообщала, что подача воды в Свердловск и Ровеньки прекратилась из-за порыва на водоводе.
03 августа — Луганск
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