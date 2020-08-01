"Лугансквода" планирует 5 августа возобновить подачу воды в три города и два района ЛНР

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" планирует к утру 5 августа возобновить водоснабжение Ровеньков, Свердловска и Суходольска, а также ряда населенных пунктов Краснодонского и Свердловского районов, прерванное из-за аварии на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Из-за аварии на Новосветловском магистральном водоводе диаметром 800 мм с 4:00 03 августа аварийно прекращена подача воды в города Ровеньки, Свердловск и Суходольск, а также населенные пункты Краснодонского и Свердловского районов. Возобновить водоснабжение населенных пунктов планируется к утру 05 августа", – говорится в сообщении.

На предприятии принесли извинения жителям за причиненные временные неудобства.

Ранее сегодня пресс-служба МЧС ЛНР сообщала, что подача воды в Свердловск и Ровеньки прекратилась из-за порыва на водоводе.

03 августа — Луганск