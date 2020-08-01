Десантники ВСУ устроили перестрелку из-за символики ВДВ, три ранены – Народная милиция

Пьяные десантники ВСУ, празднуя день Воздушно-десантных войск, устроили перестрелку, в результате которой трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По информации нашего источника, 2 августа на позициях 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Счастье военнослужащие соединения во время празднования дня ВДВ употребляли спиртные напитки. В ходе распития между собутыльниками разгорелся конфликт, возникший на фоне разногласий по поводу ношения атрибутики ВДВ", – рассказал Филипоненко.

Он проинформировал, что "в результате конфликта, переросшего в перестрелку, трое военнослужащих – рядовые Харченко, Зеленко и Дмитриев – с ранениями различной степени тяжести были доставлены в городскую больницу населенного пункта Счастье".

"С целью сокрытия данного происшествия от вышестоящего командования командир 25-й бригады (полковник Олег) Зенченко приказал командиру взвода оплатить лечение горе-десантников за свой счет", – добавил офицер пресс-службы.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

03 августа — Луганск