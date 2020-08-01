Коммунальщики с начала года заменили более 600 светильников на улицах Луганска – мэрия

Сотрудники городского коммунального предприятия (ГКП) электросетей наружного освещения "Горсвет" с начала 2020 года заменили на более современные свыше 600 светильников на улицах Луганска. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.

"На 2020 год работники ГКП "Горсвет" запланировали замену на более современные, как минимум, тысячи светильников на улицах Луганска. Более половины этого объема уже выполнили, заменив на столичных улицах свыше 600 светильников на новые, обеспечивающие лучшую освещенность и экономию электроэнергии", – говорится в сообщении.

В горадминистрации уточнили, что "за месяц в городе появляется не менее 90 новых светильников".

"Новые опоры ставим по некоторым улицам. К примеру, полностью осветили улицу Вити Пятеркина – с установкой новых опор, оборудования. По другим улицам в этом году мы тоже большую работу провели, работаем по поселкам Вергунский разъезд, Красный Яр. Практически в каждом районе освещаем одну-две улицы, которые ранее никогда не освещались или освещались очень давно", – рассказал директор предприятия Владимир Родионов.

В столичной мэрии добавили, что сейчас коммунальщики ведут работы на улице Оборонная.

03 августа — Луганск