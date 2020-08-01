Верховный Суд приговорил алчевца к 13 годам лишения свободы за госизмену – Генпрокуратура

Верховный Суд ЛНР приговорил жителя Алчевска к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Приговором судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Луганской Народной Республики житель Алчевска осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с 2016 по 2017 год житель Алчевска "совершил государственную измену в форме шпионажа, выразившегося в сборе, актуализации и передаче сведений о действующих сотрудниках исполнительных органов государственной власти и правоохранительных ведомств ЛНР, а также о местоположении объектов Народной милиции ЛНР, и оказания иной помощи иностранному государству, в деятельности, направленной против безопасности Республики, выразившейся в проверке возможности доставки на территорию ЛНР запрещенных предметов путем придания им вида хозяйственных товаров".

"В ходе судебного разбирательства подсудимый дал последовательные признательные показания, подробно изложив хронологию событий и свою роль в совершении преступления. Также вина подсудимого полностью доказана иными собранными по делу и исследованными в ходе судебного заседания доказательствами", - рассказали в Генпрокуратуре.

Приговор суда вступил в законную силу, "в настоящее время осужденный отбывает наказание", отметили в ведомстве.

03 августа — Луганск