Власти ЛНР всячески поддерживают ЖКХ, пришедшее в упадок при Украине – педагог

Власти Республики всячески поддерживают жилищно-коммунальное хозяйство, которое пришло в упадок при Украине. Об этом заявила кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории Луганского государственного педагогического университета Оксана Дибас.

Она напомнила, что "при Украине сфера ЖКХ пришла в упадок, весь материально-технический фонд был разграблен".

"Что мы видим сейчас? Мы видим, что власти ЛНР всячески поддерживают сферу ЖКХ: восстанавливается оборудование, приобретается новая спецтехника. Я уверена, что благодаря усилиям нашего государства работа коммунальщиков будет оценена по достоинству, условия труда будут комфортными, а заработная плата – высокой и стабильной", – отметила Дибас.

Педагог добавила, что "работа коммунальщиков – тяжелый каждодневный труд в любых погодных условиях".

"Именно работникам ЖКХ мы обязаны сказать спасибо за чистоту и комфорт", – подчеркнула она.

Напомним, в феврале глава Республики Леонид Пасечник сообщал, что власти ЛНР в рамках реализации программы социально-экономического развития Республики до 2023 года "Наш выбор" с начала 2020 года передали коммунальным предприятиям 33 единицы новой спецтехники

Ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк сообщала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.

03 августа — Луганск