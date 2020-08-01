Жители Свердловска в шестую годовщину освобождения района от ВСУ почтили память погибших (ФОТО)

Митинги, посвященные шестой годовщине освобождения Свердловского района от киевских силовиков, прошли сегодня в Червонопартизанске и Свердловске. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Свердловска и Свердловского района."3 августа 2014 года завершились боевые действия на территории города Червонопартизанска, ознаменовав освобождение Свердловского района от укрофашистской армии и вооруженных формирований Украины. Сегодня наш регион празднует шестилетие наступления тишины и окончания канонад и выстрелов", - говорится в сообщении.Традиционный митинг-реквием состоялся в Червонопартизанске у памятного знака казакам Всевеликого Войска Донского, народному ополчению и добровольцам, освободившим город и район в 2014 году. В мероприятии приняли участие защитники Республики, представители горрайонной администрации, жители региона."Около памятника БМП на выезде из Червонопартизанска в сторону международного автомобильного пропускного пункта собралось порядка пятидесяти человек, которые пришли сюда, чтобы почтить память всех погибших во время боевых действий 2014 года. К сожалению, из-за режима повышенной готовности полномасштабного массового мероприятие не удалось провести, однако присутствующие, понимая сложившуюся ситуацию, отдали дань уважения защитникам за всех жителей нашего региона", - рассказали в администрации.Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших и возложили к памятному знаку цветы.В Свердловске в парке культуры и отдыха имени Героев Сталинградской битвы минутой молчания почтили память погибших мирных жителей и защитников Донбасса и возложили цветы к памятному знаку погибшим ополченцам представители территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", члены Молодежного совета при администрации Свердловска и Свердловского района, а также воспитанники детского патриотического спортивного клуба "Барс".Руководитель исполкома Свердловского теротделения ОД "Мир Луганщине" Анна Чикулдаева отметила, что "2014 год можно считать отправной точкой новейшей истории нашего города"."Светлая память всем тем, кто погиб: всем мирным жителям и тем ребятам, которые ценой своей жизни защищали родной край. Нам - мирного неба и скорейшей победы", - сказала она.Более 400 военнослужащих ВСУ и национальной гвардии Украины вышли 3 августа 2014 года через международный автомобильный пункт пропуска "Гуково" на территорию России, спасаясь от бессмысленной гибели. Возможность спастись и вернуться домой в качестве жеста доброй воли им дали ополченцы Донбасса.03 августа — Луганск