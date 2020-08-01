Реорганизация углепрома ЛНР способствует возрождению экономики Республики – общественник

Реорганизация угольной промышленности является взвешенным и своевременным шагом властей ЛНР, направленным на возрождение экономического потенциала Республики. Об этом сообщил начальник отдела социально-экономической защиты прав и гарантий трудящихся Федерации профсоюзов ЛНР Сергей Соболев.

"Реорганизация угольной промышленности – это взвешенное и своевременное решение нашей власти, как я считаю. Государство всячески поддерживает горняков, создавая для их работы лучшие условия", - заявил он.

Соболев отметил, что" угольная отрасль нуждалась в правильной перезагрузке".

"Одним из главных положительных моментов является возрождение экономического потенциала Республики. Этому поспособствует активное развитие рентабельных шахт ЛНР. К тому же, нет больше никаких задолженностей по зарплате, так как переход в государственное предприятие "Республиканская топливная компания "Востокуголь" – это стабильность и контроль за ситуацией со стороны власти", - подчеркнул представитель Федерации профсоюзов.

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также заявил, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности госпредприятие "Востокуголь" станет локомотивом, движущим экономику Республики.

Республиканская топливная компания "Востокуголь" объединяет 56 предприятий, на которых трудятся более 30 тыс. человек.

03 августа — Луганск