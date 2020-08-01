Синоптики прогнозируют днем 4 августа в ЛНР до 30 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 4 августа будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 30 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 3 августа до 21:00 4 августа на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 25-30 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 11-13 градусов тепла ночью до плюс 27-29 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 4 августа метеорологи отмечали в 1930 году – плюс 9,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2010 году и составляла плюс 39,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 4 августа – 04:23, время захода – 20:33. Продолжительность светового дня составит 16 часов 10 минут.

По предварительному прогнозу, 5-6 августа поле повышенного атмосферного давления обусловит сухую и теплую погоду, температурный фон постепенно начнет повышаться.

03 августа — Луганск