В России расширили список запрещенных наркотических средств

Правительство внесло несколько новых наименований в список запрещенных в России наркотических средств и наркосодержащих растений.Так, в раздел «Наркотические средства» добавлен метиловый эфир бутановой кислоты (ММВ-022). В список растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и подлежащих контролю, вошли растения банистериопсис каапи (растение вида Banisteriopsis caapi), диплоптерис кабрерана (растение вида Diplopterys cabrerana), ибога (растение вида Tabernanthe iboga) и психотрия зеленая (растение вида Psychotria viridis).Помимо этого, установлены также значительный, крупный и особо крупный размеры их оборота, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее МВД предложило добавить в перечень наркосодержащих растений еще четыре наименования. Кроме того, ведомство предложило ввести наказание за пропаганду наркотиков, в том числе за пропаганду культивирования наркосодержащих растений в Сети.