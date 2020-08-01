Сатановский объяснил высочайшую готовность России к биологической войне

"Вы заселились в отель, и по отелю система вентиляции и кондиционирования разнесла все, что вы выдыхаете. И заболели все", - объяснил Сатановский.

Политолог Евгений Сатановский оценил готовность России к биологической войне по тому, как страна справилась с эпидемией коронавируса.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По словам Сатановского, пандемия COVID-19 показала уязвимость человечества перед вирусными инфекциями, которые благодаря глобализации распространяются по планете "в режиме реального времени". Если в древности болезни передавались медленно и могли умереть по пути вместе с носителями, то сегодня на перенос вируса из одной части света в другую требуется несколько часов.Эксперт поддержал точку зрения главы Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля о том, что коронавирус стал своеобразной репетицией биологической войны. Политолог считает, что человечество в целом не вполне достойно выдержало эту "репетицию" при том, что пандемия еще далеко не завершилась. Однако Россия, как считает Сатановский, заслуживает отдельного разговора из-за специфики ее мобилизационной медицины."В нашей стране высочайший уровень готовности медицины. Хуже Америки быть несложно – для этого надо быть совсем уж дикарями в джунглях. Но меня интересует не Америка, куда я почти совсем не езжу. Меня интересует моя страна, в которой мобилизационная медицина существовала на протяжении всей ее истории. Она выстроена с XVIII-XIX веков и строится вокруг армии и эпидемий", - объяснил Сатановский в эфире "Вести FM".Отметим, по оценке Рошаля, эпидемия COVID-19 стала испытанием для систем биологической защиты разных стран. В случае с РФ удалось предотвратить высокую смертность от новой болезни благодаря своевременному закрытию границ и внутренним карантинным ограничениям. Сегодня сдерживание новой волны коронавируса зависит от того, как население будет соблюдать меры защиты, предупредил врач.Григорий Егоро