Мобильный пункт тестирования COVID-19 на КПВВ «Станица Луганская» будет выдавать результаты в течении 48 часов



Об этом в комментарии «Вестям Луганщины» сообщил главный врач Клинико-диагностического центра Григорий Цапко.

«Стоит отметить, что наша компания является единственной коммерческой лабораторией Луганщины, зарегистрированной в электронной системе «Центра общественного здоровья Украины», что, в свою очередь, позволяет после внесения негативных результатов в базу снять клиента из реестра в базе данных программы «Дій вдома» и не находится на самоизоляции в течение 2-х недель. Срок выполнения анализа — до 48 часов», — рассказал Цапко.

Так же он подчеркнул, что отмена обязательного ПЦР-тестирования на COVID-19 для лиц, пересекающих КПВВ из временно неподконтрольных территорий с 1 августа не влияет на планы размещения данного пункта отбора.

«Спрос есть и данное размещение остается актуальным как для лиц, планирующих выезд за границу (мы переводим результаты анализа на иностранный язык), так и для людей, которые просто хотят проверить на наличие вируса», — заявил Цапко. Новости Региона - Сегодня, 16:18 139 Компания «Фармбиотест» из Рубежного планирует разместить мобильный пункт на КПВВ в Станице Луганской для того, чтобы жители временно неподконтрольных территорий в течение 48-ми часов смогли получить результат теста на COVID-19.Об этом в комментарии «Вестям Луганщины» сообщил главный врач Клинико-диагностического центра Григорий Цапко.«Стоит отметить, что наша компания является единственной коммерческой лабораторией Луганщины, зарегистрированной в электронной системе «Центра общественного здоровья Украины», что, в свою очередь, позволяет после внесения негативных результатов в базу снять клиента из реестра в базе данных программы «Дій вдома» и не находится на самоизоляции в течение 2-х недель. Срок выполнения анализа — до 48 часов», — рассказал Цапко.Так же он подчеркнул, что отмена обязательного ПЦР-тестирования на COVID-19 для лиц, пересекающих КПВВ из временно неподконтрольных территорий с 1 августа не влияет на планы размещения данного пункта отбора.«Спрос есть и данное размещение остается актуальным как для лиц, планирующих выезд за границу (мы переводим результаты анализа на иностранный язык), так и для людей, которые просто хотят проверить на наличие вируса», — заявил Цапко. Новости Региона - Сегодня, 16:18 139

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