В Станице Луганской, Счастье и Золотом создадут площадки для свободной торговли с Луганском. Планируют и свободную экономическую зону

Только украинская регистрация позволит предпринимателям с ОРДЛО работать в экономических зонах на Донбассе. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил представитель Луганщины в ТКГ Вадим Горан, пишет сайт «06452»Речь идет о проекте трансграничной торговли — размещение элементов торговли с украинской стороны и со стороны «Л-ДНР».По словам Горана, сейчас рассматривается 3 локации: Станица Луганская, Счастье и Золотое«Чтобы люди, которые приезжают из неподконтрольных территорий могли покупать товары украинского производства, а когда они будут покупать наши товары, качество которых значительно выше, чем у товаров российского производства — это будет элемент экономической пропаганды Украина», — говорит Горан.Второй элемент, который обсуждался — развитие свободных экономических зон в этих локациях вблизи линии разграничения.«Это предполагает определенную территорию, на которой будет размещаться производство, технопарки, определенные учебные центры, так как без образовательных проектов какое — либо производство остановится», — добавляет Горан.По его словам, такой проект поможет вернуть в украинском законодательном поле предпринимателей с неподконтрольных территорий.«Только украинская регистрация позволит работать предпринимателю из неподконтрольных территорий в этих экономических зонах. Регистрация, уплата налогов, сборов, предусмотренных нашим законодательством — это условия развития экономических зон», — подытожил представитель Луганщины в ТКГ.Экономика - Сегодня, 16:00 199