Федерации кикбоксинга и годзю-рю каратэ получили документы о госаккредитации в ЛНР (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦМинистерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР вручило документы о государственной аккредитации, подтверждающие наличие статуса республиканских спортивных федераций, представителям общественных организаций "Федерация кикбоксинга ЛНР" и "Федерация окинавского годзю-рю каратэ-до, рюкю кобудо, спортивных и традиционных единоборств". Об этом с церемонии вручения, прошедшей в МКСМ, сообщил корреспондент ЛИЦ.Первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР, председатель комиссии по госаккредитации Александр Корниенко вручил представителям общественных организаций документы и памятные статуэтки."Уже 23 спортивные федерации по 25 видам спорта получили документы о государственной аккредитации, еще две получат их в ближайшее время. Документы остальных организаций находятся на рассмотрении, и комиссия примет решение по другим спортивным организациям и будущим аккредитованным федерациям", – сказал он.Корниенко поздравил жителей Республики с Днем физкультурника, который отмечается ежегодно во вторую субботу августа, и пожелал спортсменам "удачи и побед на своем поприще", а молодежи – "вести здоровый образ жизни и достигать высоких результатов".Представитель Федерации окинавского годзю-рю каратэ-до, рюкю кобудо, спортивных и традиционных единоборств Евгений Кормильченко отметил, что общественная организация начала свой путь 20 лет назад с небольшой спортивной секции."Наша организация была создана еще в 2000 году, все начиналось с маленькой секции в 15-20 человек. Сейчас мы уже обособленное подразделение, в котором занимаются порядка 150 спортсменов, сотрудничаем с Российской Федерацией, периодически выезжаем туда на соревнования. Благодаря приобретению статуса республиканской спортивной федерации мы получили возможность открывать широкие спортивные горизонты: в первую очередь, это привлечение большего количества занимающихся, более качественная подготовка спортсменов и дальнейшие выезды в РФ, но уже на соревнования более высокого уровня", – рассказал он.Представитель Федерации кикбоксинга ЛНР, тренер Роман Фомин проинформировал, что организация существует с 2015 года."Поначалу было не очень много людей, но мы развивались, и сейчас постоянно проводим соревнования в ЛНР и ездим в Россию. Пока, в связи с пандемией, конечно, нет никаких соревнований, но, надеюсь, что все выровняется, и мы опять будем заниматься. Официальный статус позволит нам присваивать звания, это самое главное для спортсмена, это цель. Для развития нужно много соревнований, нужна конкуренция, поэтому мы планируем и в дальнейшем часто выезжать в Россию. Темп снижать не планируем, только увеличивать", – отметил он.Ранее министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров сообщал, что МКСМ ЛНР вручило документы о государственной аккредитации, подтверждающие наличие статуса республиканской спортивной федерации, представителям 21 общественной организации – федерации по видам спорта.04 августа — Луганск