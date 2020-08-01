Киев В«заВ» и В«противВ» Лукашенко

Мы живём в интересное время. Никто не просто не может сказать победит ли на выборах в США Трамп или Байден, но даже будет ли у Америки 46-й президент и будет ли в ближайшем будущем существовать такая страна. Несмотря на то, что в Белоруссии не идут уличные бои белых консерваторов с неграми и гомосексуалистами, о ней можно сказать то же самое.Не только никто не знает, как долго (две недели или два года) Лукашенко ещё проработает президентом Белоруссии, но и что будет в ближайшем будущем с этим государством.Если бы нынешняя ситуация в Минске сложилась году в 2016, я бы однозначно сказал, что только чудо может спасти бацьку (как в политическом, так и в физическом смысле). Слишком хорошо подготовлен путч. Слишком надёжно обложили заговорщики Лукашенко, который, как Павел I накануне роковой ночи с 11 на 12 марта 1801 года, сам вручил чрезвычайные полномочия своим будущим убийцам.Но!Нет главного фактора — заинтересованности Запада, легитимирующего подобного рода перевороты. Отдельные политики и отдельные политические силы готовы поддержать мятежников, но общенациональный консенсус (как это было в случае с киевским путчем февраля 2014 года) не наблюдается ни в одной западной стране. Не только американская элита, увлечённо уничтожающая собственное государство и готовящаяся самоликвидироваться в ею же развязываемой 2-й гражданской войне, не только погружённая в проблемы перспектив ЕС и сохранения хотя бы относительной стабильности национальных государств западноевропейская элита, но даже лимитрофные элиты Польши и Литвы, непосредственно вовлечённые в заговор против президента Белоруссии, не едины во мнении относительно целесообразности свержения Лукашенко. Более того, даже линейно мыслящие украинские политики не выработали по этому вопросу твёрдой единой позиции.И это даёт Лукашенко шанс. Дело в том, что его судьба не может решиться, как судьба Павла I, в течение пары часов роковой ночи. Несмотря на то, что время у путчистов ограничено, и выход переворота за пределы недели резко снижает их шансы на успех, всё же правила драматургии требуют, чтобы кризис длился хотя бы два-три дня, прежде, чем произойдёт «трагическая случайность», иначе самым доверчивым трудно будет продать банальный дворцовый переворот, в качестве «народного восстания». Если же в течение этих роковых 48-72 часов путчисты не получат с Запада ясного сигнала о поддержке, некоторые из них могут начать колебаться, сомневаться в успехе, пытаться выждать и посмотреть чья возьмёт.В случае потери столь хорошо продуманным заговором стройности, выпадения пары-тройки звеньев, он рискует провалиться весь из-за пустяка. Достаточно вооружённым путчистам начать штурм резиденции президента на полчаса позже и на помощь Лукашенко могут успеть подтянуться верные войска. Достаточно кому-то «забыть» отдать нужный приказ и силы правопорядка могут не быть отведены с маршрута движения штурмовой колонны путчистов, а втянувшись в уличные бои на подступах к резиденции, заговорщики дадут Лукашенко возможность, как подтянуть подкрепления, так и эвакуироваться в безопасное место.Из-за внешнего фактора, прекрасно подготовленный, до мелочей продуманный заговор висит на волоске.Тем не менее, если вынести за скобки украинских олигархов, у каждого из которых свои (совершенно меркантильные) основания желать Александру Григорьевичу победы или погибели, украинские политики и эксперты в целом (в большинстве своём) с редким злорадством ожидают падения белорусского режима (хоть не все об этом заявляют публично). Подчеркну, что на уровне принятия решения Украина расколота по отношению к потенциальному белорусскому путчу примерно пополам, а на уровне публичной политики зла Александру Лукашенко желают если не 90%, то минимум 80% активных спикеров.Такое несоответствие реальной и публичной политики, в целом, не свойственно Киеву. Обычно политики и эксперты, отражающие интересы олигархических группировок чётко отрабатывают их позиции. Из этого мы можем сделать первый вывод: большая часть украинского олигархата, независимо от личных отношений с Лукашенко и наличных финансово-экономических связей (либо, наоборот, конкуренции), желает дождаться чем кончится дело в Минске, чтобы не засветиться не вовремя с поддержкой стороны, которая проиграет в ходе белорусского «бега к власти». Соответственно, их политические и информационные рупоры предоставлены сами себе и несут всё, что в их скорбные головы приходит.Далее возникает вопрос, откуда же такая ненависть к Лукашенко у украинского политического и экспертного сообщества? Ведь белорусский президент Крым российским не признал, постпутчевую Украину чем мог поддерживал, по-моему даже оказался первым главой государства, который встретился с дважды незаконным спикеро-президентом Турчиновым. Кроме того, если в Белоруссии произойдёт прозападный переворот, то внимание (а значит и ресурсы) Запада будут надёжно отвлечены от Украины на новый объект. При том, что экономика республики пока не убита, а социально-политическая ситуация относительно стабильна, нетрудно предположить кому будет перенаправлена основная кредитная, политическая и дипломатическая подпитка Запада. Фактически, в случае успеха белорусского путча, Украина лишится не только неформальной белорусской поддержки, но и остатков помощи Запада. Будет просто не до давно ограбленного, полностью использованного и не имеющего никакой перспективы Киева.Так откуда же киевские надежды на майданизацию Белоруссии? И чем они вызваны?Во-первых, любое расширение «сферы майдана» — не только усиление престижа его адептов, но и их заработок. Это как в обычной финансовой пирамиде. Сербы консультировали грузин, затем вместе украинцев, затем все вместе последующих. Те же кто умом не вышел тренинги проводить, ездили на чужие майданы в качестве пушечного мяса. Но мяса относительно ценного, ибо имеющего опыт уличных столкновений. Все эти майданарбайтеры, а также масса «людей с хорошими лицами», вечно сражающимися за всё хорошее, против всего плохого, кто по меркантильным, кто по идейным соображениям, всегда будут за майдан, где бы он ни происходил. Они готовы даже в своей родной стране проводить перманентный майдан, ибо это «лучшее время» их жизни. Они до сих пор так в социальных сетях пишут.Во-вторых, масса украинских правых является доверчивыми людьми. Они верят лукашенковской пропаганде и действительно считают, что Лукашенко сохранил в Белоруссии островок СССР. Поскольку к СССР, как и к Российской империи, они испытывают чувство иррациональной ненависти, свержение и кадафизация Лукашенко для них праздник, которого они никогда не устанут ждать.В-третьих, те, кто считают, что «Россия напала» на Украину уже предвкушают, как они будут всем рассказывать, что от «агрессивной Московии» сбежал последний союзник, поскольку она только и умеет, что душить свободу танками.В-четвёртых, те, кто плачет о том, что «Россия не пришла и не спасла», мечтают позлорадствовать по поводу бегства последнего союзника «беспомощной Российской Федерации», которая «неспособна даже танки на помощь русским людям послать».В-пятых, партия войны надеется, что Россия займётся Белоруссией, отвлечётся от Украины и можно будет под шумок захватить Донбасс.В-шестых, партия мира рассчитывает, что Россия, дабы развязать себе руки в Белоруссии, пойдёт на уступки и «вернёт Донбасс».В-седьмых, «экономисты» полагают, что переворот в Белоруссии приведёт к перекрытию нефтегазового транзита через республику, чем укрепит позиции Киева в его вечном споре с «Газпромом».В-восьмых, «геополитики» планируют создание новой «Речи Посполитой» в составе Польши, Прибалтики, Белоруссии и Украины. По их мнению, это новообразование должно привлечь внимание Запада, «отбросить Россию из Европы», а также посодействовать стабилизации и сохранению украинской квази-государственности. Самые наивные оптимисты даже мечтают о «возвращении Крыма» и отжатии Кубани.В общем, на некоторое время, Лукашенко стал для Украины новым Зеленским. На него тоже возлагают свои самые противоречивые надежды, самые разные слои украинского общества.Кстати, парадокс, но я уверен, что несмотря на то, что надежды большинства украинцев так или иначе связаны со свержением Лукашенко, если таковое произойдёт, но белорусскому президенту удастся чудом бежать в Киев, там, среди его врагов, найдётся масса желающих вручить ему украинский паспорт и сделать президентом Украины. В интересное время живём.Ростислав Ищенко