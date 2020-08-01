В Северодонецке коронавирусом заболел ребенок
Два новых случая зафиксированы специалистами Луганского областного лабораторного центра МОЗ Украины в Северодонецке ( в том числе один ребенок).
Они — члены семьи, где ранее был установлен этот диагноз. Заболевшие сейчас находятся на амбулаторном лечении.
Два человека на Луганщине выздоровели. За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 131 человека. Из них выздоровели — 105, лечатся — 25 (9 — в стационаре, 16 — амбулаторно). Новости Региона - Сегодня, 17:00 64
Они — члены семьи, где ранее был установлен этот диагноз. Заболевшие сейчас находятся на амбулаторном лечении.
Два человека на Луганщине выздоровели. За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 131 человека. Из них выздоровели — 105, лечатся — 25 (9 — в стационаре, 16 — амбулаторно). Новости Региона - Сегодня, 17:00 64
Метки: {keywords}