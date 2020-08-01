Главой Лисичанской военно-гражданской администрации стал военный прокурор из Мариуполя. ФОТО
Сегодня, 4 августа, руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай представил главу недавно созданной Лисичанской военно-гражданской администрации.
Об этом пишет «Трибун».
Так, Лисичанскую ВГА возглавит уроженец Мариуполя Александр Заика.
«Я пришел в Лисичанск работать и исправлять тот хаос, который есть в городе. Я приложу для этого максимум усилий. Думаю, изменения вы увидите в ближайшее время», — сказал глава ВГА.
Руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что создание ВГА в городе — единственный выход из сложившейся ситуации.
«Все знают, что в Лисичанске есть огромные проблемы. Политический кризис зашел в тупик и никакого выхода не было. От этого страдали обычные люди. Я уверен, что в ближайшее время вы увидите обнародованный план действий. Первое задание — чтобы люди наконец получили воду и не было проблем с канализацией. Нужно, чтобы сюда заходили инвестиции и быстро выровнялась ситуация в городе», — сказал Сергей Гайдай.
Александр Заика родился в Мариуполе в 1980 году, окончил Мариупольский гуманитарный институт Донецкого национального университета. Работал в налоговой службе, прокуратуре, с 2014 года пребывает на военной службе.
В электронной декларации Александра Заики за 2015-2019 годы, которая находится в свободном доступе, указано, что мужчина занимал должность военного прокурора Прокуратуры Донецкой области. Александр Заика женат, согласно декларации, семья Заики имеет квартиру в Мариуполе и два автомобиля Новости Региона - Сегодня, 15:46 194
Об этом пишет «Трибун».
Так, Лисичанскую ВГА возглавит уроженец Мариуполя Александр Заика.
«Я пришел в Лисичанск работать и исправлять тот хаос, который есть в городе. Я приложу для этого максимум усилий. Думаю, изменения вы увидите в ближайшее время», — сказал глава ВГА.
Руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что создание ВГА в городе — единственный выход из сложившейся ситуации.
«Все знают, что в Лисичанске есть огромные проблемы. Политический кризис зашел в тупик и никакого выхода не было. От этого страдали обычные люди. Я уверен, что в ближайшее время вы увидите обнародованный план действий. Первое задание — чтобы люди наконец получили воду и не было проблем с канализацией. Нужно, чтобы сюда заходили инвестиции и быстро выровнялась ситуация в городе», — сказал Сергей Гайдай.
Александр Заика родился в Мариуполе в 1980 году, окончил Мариупольский гуманитарный институт Донецкого национального университета. Работал в налоговой службе, прокуратуре, с 2014 года пребывает на военной службе.
В электронной декларации Александра Заики за 2015-2019 годы, которая находится в свободном доступе, указано, что мужчина занимал должность военного прокурора Прокуратуры Донецкой области. Александр Заика женат, согласно декларации, семья Заики имеет квартиру в Мариуполе и два автомобиля Новости Региона - Сегодня, 15:46 194
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