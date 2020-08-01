Луганская ТЭС вошла в 20-ку самых «грязных» предприятий Украины
В 2019 году наибольшее количество выбросов, в том числе диоксида серы и азота, продуцировали субъекты хозяйствования Днепропетровской области. Но лидером среди загрязнителей является предприятие из Донецкой области.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, больше всего выбросов произвело ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» — 247 322 тонн.
На втором месте «Бурштынская ТЭС» АО «ДТЭК Западэнерго» 169 888 тонн, на третьем — ПАО «Арселормиттал Кривой рог» металлургическое производство промышленная площадка №2 — 150 900, на четвертом — «Кураховская ТЭС» ООО «ДТЭК Востокэнерго» — 131 392 тонн, на пятом — «Запорожская ТЭС» АО «ДТЭК Днепроэнерго» — 98 651 тонн.
В 20-ку предприятий, которые загрязняли атмосферу общими выбросами и парниковыми газа в 2019 году вошла Луганская ТЭС «АО ДТЭК Схидэнерго» с более чем 17,5 тысячами тонн вредных веществ, из них 5,6 тонн веществ в виде суспендованых твердых частиц.
Напомним, по данным Госстата, в 2019 году в Украине образовалось 441 202,8 тысяч тонн отходов, что на 25% больше, чем в 2018 году (352 333 тысяч тонн) Новости Украины - Сегодня, 15:33 148
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, больше всего выбросов произвело ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» — 247 322 тонн.
На втором месте «Бурштынская ТЭС» АО «ДТЭК Западэнерго» 169 888 тонн, на третьем — ПАО «Арселормиттал Кривой рог» металлургическое производство промышленная площадка №2 — 150 900, на четвертом — «Кураховская ТЭС» ООО «ДТЭК Востокэнерго» — 131 392 тонн, на пятом — «Запорожская ТЭС» АО «ДТЭК Днепроэнерго» — 98 651 тонн.
В 20-ку предприятий, которые загрязняли атмосферу общими выбросами и парниковыми газа в 2019 году вошла Луганская ТЭС «АО ДТЭК Схидэнерго» с более чем 17,5 тысячами тонн вредных веществ, из них 5,6 тонн веществ в виде суспендованых твердых частиц.
Напомним, по данным Госстата, в 2019 году в Украине образовалось 441 202,8 тысяч тонн отходов, что на 25% больше, чем в 2018 году (352 333 тысяч тонн) Новости Украины - Сегодня, 15:33 148
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