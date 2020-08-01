Как и за сколько продать квартиру в Луганске. Миссия невыполнима?



Журналисты Реальной газеты мониторили сайты, общались с риэлторами и вот к каким выводам пришли.

Почем недвижимость в Луганске

В сданном в эксплуатацию незадолго до войны ЖХ «Оксфорд» за квартиру площадью 124 м2 просят $ 80 000. Обещают дизайнерский ремонт, полный комплект мебели и бытовой техники. Три спальни, холл, прихожая и кухня-студия, плюс ванная, два туалета, гардероб и две лоджии.

Но в основном цены значительно скромнее. За однушку в центре просят от $12 до $19 тысяч. За трехкомнатную — от $12 до $40. Можно найти жилье и за $ 5 000.

При этом стоимости услуг посредников при продаже доходят до $1 000.

Сколько времени уйдет на оформление сделки

Как скоро. Перед сделкой нужно получить документацию из бюро технической инвентаризации. Из-за карантина там принимают только по записи, дозвониться в БТИ проблематично. Но по состоянию на 1 августа очередь расписана по сентябрь включительно — если вам нужен техпаспорт. Если нужны новые документы на право собственности, то свободные места есть на ноябрь.

Сколько это стоит. За оформление техпаспорта берут 2700 рублей (примерно 1 000 грн по курсу НБУ). К этой сумме надо приплюсовать 3500 (1300 грн), если в квартире или доме проводилась перепланировка. Регистрация права собственности стоит 400 рублей (149 грн) на одного человека.

Как долго. Технический паспорт до карантина делали в течение 4 рабочих дней, регистрацию — за 15. Теперь сроки затянулись на неопределенный период. В среднем на получение пакета документов уходит до 5 месяцев. При этом, действительны все эти документы всего год.

Подводные камни при продажах

Если у квартиры один владелец, то для сделки достаточно его одного. Если несколько, то всем им придется приезжать в Луганск.

Если собственник успел выписаться раньше и оформил регистрацию в другом месте, не на неподконтрольной Украине территории Луганской области, то он автоматически становится «нерезидентом» и при продаже обязан оплатить налог в 10% от оценочной стоимости недвижимости. Поэтому «выписываться» лучше на следующий день после заключения договора купли-продажи. СОВЕТ: (Если покупатель настаивает, чтобы продавец выписался из жилья раньше, то тогда он и должен оплачивать налог).

Если луганские власти поставят свои отметки в украинском паспорте, он станет недействительным. Обычно в паспортном столе в Луганске просто выдают бумажку о выписке



Такая сделка по «луганским законам» не признается украинским законодательством. Чтобы она состоялась, оформлять документы нужно и на подконтрольной территории.

По новому распоряжению украинского правительства, через линию разграничения теперь можно перевозить сумму не более 50 тысяч грн в обе стороны. Перевести большую сумму на украинский счет можно, но придется заплатить приличные комиссионные. На территории Луганска не работают финансовые учреждения, которые бы признавались легитимными в Украине, но варианты безопасного перемещения безналичных сумм из Луганска в Украину существуют. Некоторые конечно вывозят деньги частями или тайно, на свой страх и риск.

Школа выживания - Сегодня, 17:29 356 Во время карантина рынок недвижимости в Луганске замер. Местные власти еще в 2016 году объявили, что не признают украинские документы, а чтобы оформить сделку на месте, хозяину придется потратить несколько месяцев на бюрократию. К тому же, сейчас при въезде в Луганск со подконтрольной части Украины людей обязуют проходить двухнедельную обсервацию.Журналисты Реальной газеты мониторили сайты, общались с риэлторами и вот к каким выводам пришли.Почем недвижимость в ЛуганскеВ сданном в эксплуатацию незадолго до войны ЖХ «Оксфорд» за квартиру площадью 124 м2 просят $ 80 000. Обещают дизайнерский ремонт, полный комплект мебели и бытовой техники. Три спальни, холл, прихожая и кухня-студия, плюс ванная, два туалета, гардероб и две лоджии.Но в основном цены значительно скромнее. За однушку в центре просят от $12 до $19 тысяч. За трехкомнатную — от $12 до $40. Можно найти жилье и за $ 5 000.При этом стоимости услуг посредников при продаже доходят до $1 000.Сколько времени уйдет на оформление сделкиПеред сделкой нужно получить документацию из бюро технической инвентаризации. Из-за карантина там принимают только по записи, дозвониться в БТИ проблематично. Но по состоянию на 1 августа очередь расписана по сентябрь включительно — если вам нужен техпаспорт. Если нужны новые документы на право собственности, то свободные места есть на ноябрь.За оформление техпаспорта берут 2700 рублей (примерно 1 000 грн по курсу НБУ). К этой сумме надо приплюсовать 3500 (1300 грн), если в квартире или доме проводилась перепланировка. Регистрация права собственности стоит 400 рублей (149 грн) на одного человека.Технический паспорт до карантина делали в течение 4 рабочих дней, регистрацию — за 15. Теперь сроки затянулись на неопределенный период. В среднем на получение пакета документов уходит до 5 месяцев. При этом, действительны все эти документы всего год.Подводные камни при продажахЕсли у квартиры один владелец, то для сделки достаточно его одного. Если несколько, то всем им придется приезжать в Луганск.Если собственник успел выписаться раньше и оформил регистрацию в другом месте, не на неподконтрольной Украине территории Луганской области, то он автоматически становится «нерезидентом» и при продаже обязан оплатить налог в 10% от оценочной стоимости недвижимости. Поэтому «выписываться» лучше на следующий день после заключения договора купли-продажи. СОВЕТ: (Если покупатель настаивает, чтобы продавец выписался из жилья раньше, то тогда он и должен оплачивать налог).Если луганские власти поставят свои отметки в украинском паспорте, он станет недействительным. Обычно в паспортном столе в Луганске просто выдают бумажку о выпискеТакая сделка по «луганским законам» не признается украинским законодательством. Чтобы она состоялась, оформлять документы нужно и на подконтрольной территории.По новому распоряжению украинского правительства, через линию разграничения теперь можно перевозить сумму не более 50 тысяч грн в обе стороны. Перевести большую сумму на украинский счет можно, но придется заплатить приличные комиссионные. На территории Луганска не работают финансовые учреждения, которые бы признавались легитимными в Украине, но варианты безопасного перемещения безналичных сумм из Луганска в Украину существуют. Некоторые конечно вывозят деньги частями или тайно, на свой страх и риск.Школа выживания - Сегодня, 17:29 356

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