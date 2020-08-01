Верховный Суд приговорил убийцу и грабителя к 18 годам лишения свободы - Генпрокуратура

Верховный Суд ЛНР приговорил жителя Стаханова, совершившего ряд особо тяжких преступлений, к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Верховным Судом Луганской Народной Республики, с учетом личности подсудимого, обстоятельств совершенных преступлений, а также позиции государственного обвинителя, виновный в совершении уголовно наказуемых деяний осужден к наказанию в виде 18 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что 30-летний житель Стаханова в конце января 2020 года совершил разбойное нападение в своем городе на комиссионный магазин с применением ручной гранаты РГД-5, после чего скрылся с места преступления.

В начале февраля 2020 года преступник напал на торговый павильон в Брянке и, угрожая ножом администратору, потребовал отдать деньги и ювелирные изделия. Получив желаемое, нападавший убил женщину, ударив ее ножом в шею.

В Генеральной прокуратуре ЛНР уточнили, что обвиняемый был "признан виновным в совершении преступлений предусмотренных: пунктом "з" части 2 статьи 113 УК ЛНР - "Убийство, сопряженное с разбоем"; пунктом "в" части 4 статьи 181 УК ЛНР - "Разбой, совершенный с применении предметов, используемых в качестве оружия, причинением тяжкого вреда здоровью"; частью 3 статьи 181 УК ЛНР - "Разбой, совершенный с применением оружия, совершенный с проникновением в жилище" и частью 1 статьи 268 УК ЛНР - "Незаконное приобретение, ношение и хранение взрывчатых устройств".

Приговор суда вступил в законную силу.

04 августа — Луганск