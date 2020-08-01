Сотрудники МВД и Генпрокуратуры ЛНР задержали вымогателя из Минтранса при получении взятки

Сотрудники МВД и Генеральной прокуратуры ЛНР задержали при получении очередной взятки руководителя одного из департаментов Министерства инфраструктуры и транспорта. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

"3 августа 2020 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела противодействия коррупции МВД ЛНР совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры ЛНР выявлен и задокументирован факт вымогательства и получения взятки со стороны руководителя одного из департаментов Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР", - говорится в сообщении.

В ЦОС рассказали, что с апреля по август текущего года чиновник, используя свое служебное положение, систематически вымогал и получал денежные средства от осуществляющего хозяйственную деятельность в сфере пассажирских перевозок предпринимателя за "не привлечение к административной ответственности за нарушения правил перевозок пассажиров и беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности".

"Подозреваемый задержан в порядке статей 94, 95 Уголовно-процессуального кодекса ЛНР. С места происшествия изъяты денежные средства, а также иные вещественные доказательства, подтверждающие системность совершения противоправной деятельности", - добавили в МВД.

Генеральной прокуратурой ЛНР по данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 359 Уголовного кодекса Республики, предполагающей ответственность за получение взятки, сопряженное с вымогательством.

04 августа — Луганск