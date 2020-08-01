Ансамбль Народной милиции ЛНР "Новороссия" снимает в Крыму клип на песню "Атаман" (ФОТО)

Участники военного ансамбля "Новороссия" Народной милиции ЛНР в Крыму ведут съемки клипа на песню "Атаман". Об этом ЛИЦ сообщил художественный руководитель ансамбля Роман Разум."Полным ходом идут съемки клипа на песню ансамбля "Атаман" в Крыму. Впереди еще сложные съемки, идем к финалу с Божьей помощью", - рассказал Разум.Он отметил, что на съемках используется много спецэффектов, в том числе имитирующих взрывы и стрельбу из оружия, которые обеспечивают профессиональные пиротехники."Огромная благодарность за организацию съемочного процесса атаману регионального отделения общественной организации "Союз казаков-воинов России и Зарубежья" (СКВРиЗ) в Республике Крым, войсковому старшине Олегу Ивановичу Кондратенко и казакам СКВРиЗ", - поблагодарил музыкант.Режиссером видеоклипа выступил сам руководитель ансамбля, в одной из главных ролей играет уже известная луганскому зрителю по фильму "Ополченочка" российская актриса Наталья Колоскова."Клип про любовь, конечно: все в этом мире про любовь и по любви, ведь без любви жизни нет. Сюжет рассказывать не буду - пусть зритель сам все увидит. Но однозначно могу сказать, что клип будет очень красивым, красочным", - рассказала Колоскова.Она отметила, что съемки проводились в непростых условиях."Были разные трудности, наверное, не могу всего рассказать, но я просто безумно счастлива уже не в первый раз работать с Романом Разумом, Аленой Разум, (оператором) Станиславом Лясниковым. Работать в этой команде для меня счастье! К тому же это мой первый опыт съемок в клипе", - сказала Колоскова.Напомним, военный ансамбль "Новороссия" Народной милиции Республики к пятой годовщине образования оборонного ведомства представил новый клип к песне ансамбля "Миллионы русских", снятый с участием активистов патриотических организаций Луганска.Ранее ансамбль "Новороссия" в ходе тура по ЛНР представил свой третий альбом "Победа за нами!".04 августа — Луганск