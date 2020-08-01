Четвертая В«RzeczpospolitaВ» в пику единственной России

С 28 июля 2020 года на карте Европы официально появилось новое межгосударственное образование из Польши, Украины и Литвы в формате так называемого «люблинского треугольника». Оно и рискует стать прообразом будущего раздела Украины и окончательно похоронить дело гетмана Богдана Хмельницкого.Ну, того, который в 1654 году на Переяславской раде на правах автономии передал большинство земель, ставших потом современной Украиной, в Московское царство династии Романовых. Но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба демонстративно не заметил истории и буквально выпрыгивал из бельишка, восхваляя «треугольник»: «Мы создаем «люблинский треугольник», формат, который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также укрепление Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи». Буквально как в песне Владимира Высоцкого про письмо из сумасшедшего дома: «Разошелся, так и сыплет:/ «Треугольник будет выпит. /Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!».На самом же деле ни о каком укреплении независимости Украины в этом «треугольнике» речь не идет. Наоборот – это еще один шаг к потере суверенитета под видом якобы «интеграции» Украины в Европу. Под эгидой более сильных партнеров, которые уже типа «в Европе» и цель которых – поглощение Украины. Всей или по частям. С одной целью – окончательно вырвать то, что достанется, из-под влияния соседней России.Не случайно выбрано даже место основания «треугольника» — польский город Люблин. Именно там в 1569 году между Польским королевством и Великим княжеством Литовским (ВКЛ) была подписана «Люблинская уния», которая создала новое государство – Речь Посполиту («Rzeczpospolita» — буквальный перевод на польский термина латинского Res Publica: rzecz — вещь, дело; pospolita — общая). Уния тогда, в XVI веке, помогла спастись ВКЛ, трещавшему под ударами войск первого русского царя Ивана Грозного в Ливонской войне, и превратила новое государство в мощнейший фактор силы в Центральной и Восточной Европе.Речь Посполита всегда оспаривала главную роль в этом регионе с Московским царством (будущей Россией). Достаточно вспомнить, что польский королевич, а потом и король Речи Посполитой Владислав IV Ваза в 1610-1613 годах официально, по признанию московских бояр из Семибоярщины, числился «Московским (Русским) царем». Полноценным правителем Московии он не стал, так как не приял православия и не прибыл в Москву, но «Великим князем московским» числил себя аж до 1634 года.В противостоянии с «первой» Речью Посполитой спор окончательно выиграла Российская империя, вместе с Австрией и Пруссией организовавшая в 1795 году третий и окончательный раздел этого государства. Даже его столица – Варшава – стала частью России. Но фантомные боли былого величия и стремление его вернуть всегда жгли сердца и души польских патриотов. И во время «второй» Речи Посполитой (1918-1939), тоже уничтоженной не без содействия СССР, правопреемника Российской империи. И продолжают жечь и тешить новые мечты о «возрождении» вот сегодня, во время «третьей», которая, по счету поляков, как бы возродилась в 1989 году с падением «Речи Посполитой народовой» (социалистической Польской Народной Республики).«Люблинский треугольник» - это шаг к восстановлению Речи Посполитой уже под номером 4. Сами сравните эти карты «первой» Речи Посполитой, наложенной на нынешние границы государств, и нынешнего «треугольника»:Все тот же Кулеба и не скрывал того, что не против возрождения «четвертой» Речи Посполитой в новых геополитических реалиях: «Треугольник сосредоточится на углублении взаимодействия между нашими странами, но МЫ ТАКЖЕ ВИДИМ БОЛЬШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ В ТОМ, ЧТОБЫ ОН СТАЛ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТЕХ СТРАН, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В БОЛЕЕ ТЕСНЫХ КОНТАКТОВ С ЗАПАДОМ (выделено мною. – Авт.), с общеевропейскими структурами, и мы с коллегами помогать нашим друзьям и нашим соседям активнее взаимодействовать в этой сфере».И ведь очень похоже на то. В «четвертую» Речь Посполиту вошли уже Украина и Литва. За ними должны последовать, как мы видим по картам, Беларусь, страны Прибалтики и часть России и даже Молдовы. Есть даже такая аналогия: когда в 1569 году в Люблине слились королевство Польша и княжество Литва, то население нового государства сразу увеличилось в два раза — с 7 до 12,3 млн. чел. То же случилось и после этого Люблина: к 38,3 млн. поляков присоединились 41,8 млн. украинцев (лживые украинские статданные мая 2020 года) и 2,8 млн. литовцев.И по-любому это серьезный прирост у образования, которое уже даже имеет прообраз единого парламента: еще в 2005 году была создана Межпарламентская ассамблея Верховной Рады Украины, Сейма и Сената Республики Польша, Сеймаса Литовской Республики для налаживания диалога между тремя странами в парламентском измерении. И даже совместных вооруженных сил - Литовско-польско-украинская бригаду («ЛитПолУкрбриг»), которая была создана в 2014 году в рамках трехстороннего сотрудничества в сфере обороны. Она уже работает по стандартам НАТО и по мандату ООН с согласия парламентов трех стран может осуществлять миротворческие операции в любом регионе планеты.Оперативное же руководство в «треугольнике» должны осуществлять пока главы МИД трех стран. Они, согласно подписанной в Люблине декларации, должны создать МИД дел своих стран должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках «Люблинского треугольника», проводить регулярные встречи и организовывать консультации по всем вопросам. Причем как в междусобойчике, так и на полях многосторонних мероприятий. И при участии избранных партнеров. То есть новых потенциальных членов. Поляки же предложили даже некую экономическую ось для сотрудничества – «путь из варяг в греки»: торгово-экономическое сотрудничество на транспортном пути от польского Гданьска на Балтике через белорусские Брест и Пинск и украинские Киев и Днепропетровск (ныне Днепр) аж до Черного моря;Нормально так. Но, в принципе, ничего нового в создании этого «треугольника» нет. Просто на новом витке истории и в новых условиях реализуется главная геополитическая задача: коллективный Запад хочет если и не уничтожить окончательно Россию, то хотя бы надежно отгородиться от нее мощным и действенным санитарным кордоном. Создать некий буфер и в виде не аморфной «серой зоны», а мощного межгосударственного союза. Или даже некоего нового федеративного государства.Победить Россию, как мы знаем, это давняя идея-фикс Варшавы. И она все время работала над этим и искала союзников. При «второй» Речи Посполитой ее диктатор Юзеф Пилсудский даже предложил создать «Междуморье» — конфедеративное государство, которое включало бы Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию, и даже, возможно, Финляндию.Пилсудский даже начал его создавать, когда в результате советско-польской войны 1919-1921 годов оторвал от советской Украины Галичину и Волынь. Но в 1939 году Речь Посполита опять перестала существовать, а ее земли разделили между собой в основном фашистская Германия и СССР. Части Польши были присоединены к Украине, Белоруссии и Литве, а не наоборот. Но польское правительство в изгнании все бредило восстановлением и предлагало создать то Польско-Чехословацкую конфедерацию, то Греко-Югославскую. И в 1942 году даже были проведены переговоры между греческим, югославским, чехословацким и польским правительствами в изгнании. Но победители во Второй мировой войне решили иначе и похоронили этот геополитический бред.Вернулись к нему уже даже не после развала СССР, а после того, как Россия не согласилась дальше распадаться, а предъявила претензии на роль лидера в регионе. Вот тогда-то коллективный Запада и решил ее «изолировать». Путем окончательного отрыва от нее бывших советских республик и стран бывшего соцлагеря.Кроме принятия многих стран этого пространства в НАТО и Евросоюз, чего только антироссийского и якобы «евроинтеграционного» не было создано для тех, кто «отставал», не хотел интегрироваться или не подходил Европе по множеству критериев. Вот только краткое перечисление только самый крупных и заметных межгосударственных союзов и образований, которые должны были бы стать фрагмента единого, давайте называть все своими именами, антироссийского санитарного кордона:- созданная в 1991 году ВИ сейчас «четверка» успешно существует, активно сотрудничает и даже может расшириться за счет Австрии и Словении. Чтобы сохраниться как действенный и рабочий союз даже после возможного развала ЕС;- созданная в 1991 годуЦель та же – координация усилий для вступления в НАТО и ЕС, что тем бывшим советским республикам тоже удалось;- созданная в 1997 годуО цели – интеграции в НАТО и ЕС – говорить не стоит: никому из стран-членов это не удалось. Но они пытаются координировать политические усилия и экономически сотрудничать без России. Чтобы уйти от зависимости от нее. За счет сотрудничества в США, ЕС, Японией. В 2017 году на саммите ГУАМ в Киеве было даже принято решение о создании зоны свободной торговли в рамках ГУАМ;- созданный в 2008 годуОна создана для того, чтобы расширить сотрудничество в рамках так называемого Евро-средиземноморского партнерства, инициированного еще в 1995 году для 10 стран Южного и Восточного Средиземноморья. Теперь к ним присоединили и бывшие соцстраны и вся Прибалтика;- и, наконец, созданное в 2008-2009 годахНикто никуда пока не вступил, но Соглашения об экономической ассоциации и облегченном безвизовом режиме, позволяющие торговать с Европой в рамках нищенских квот и гражданам, например, тех же Грузии Молдавии и Украины горбатиться в ЕС гастарбайтерами, уже есть. Цели же и приоритеты остаются прежними: сотрудничество в областях развития демократии, совершенствования системы управления и обеспечения стабильности, экономической интеграции и конвергенции с отраслевой экономической политикой ЕС, включая создание зон свободной торговли, энергетической безопасности, развития контактов между людьми, либерализации визового режима и усиления борьбы с незаконной миграцией.Все это громадье союзов и межгосударственных образований работает ни шатко, ни валко. Или вообще не работает. Но выполняет сегодня и вторую геополитическую многослойную задачу коллективного Запада в его борьбе с Россией – занимать агрессивную и воинственную позицию в отношении Москвы, отвлекать внимание, средства и ресурсы России от собственного развития на противодействие этим оппонентам, не давать постсоветскому и постсоциалистическому пространствам возвращаться в российскую зону влияния и налаживать плодотворное сотрудничество с интеграционными союзами, создаваемыми под эгидой и с участием России (типа главных из них — ЕАЭС или ШОС). Кроме того, антироссийский буфер должен больно бить по России, чтобы в случае конечного неуспеха стать еще и разменной монетой на переговорах между Россией и Западом (читай — США). Например, в борьбе США с Китаем. И за Китай. А в такой мощной игре все возможно. Причем по принципу «лес рубят – щепки летят».И одной из таких «щепок», которая полетит в сторону или пойдет на размен, и может стать Украина, которая сегодня выступает наконечник русофобских устремлений США и, как говорят в Киеве, ведет «украинско-российскую войну» в своем Донбассе. Гражданская война внутри Украины ослабляет прежде всего ее, но Киев сегодня намеренно натравливают на Москву, чтобы иметь дополнительный рычаг давления на Россию. А когда надобность в таком рычаге для США отпадет, то и Украина станет не нужна.Вот тогда-то и встанет главный вопрос: как жить киевскому русофобскому режиму без западного «пропитания»? И вот тогда она и может развалиться. Причем никакой «люблинский треугольник» не поможет. Он только может помочь определить линию раздела – например, по Днепру. Как это сначала и было при «первой» Речи Посполитой, так может быть и при «четвертой». Если, конечно, Россия позволит – ее-то это непосредственно касается, а разбираться со всеми «Речами Посполитыми» у нее имеется.Владимир Скачко