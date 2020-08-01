Синоптики прогнозируют днем 5 августа в ЛНР до 32 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 5 августа будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 32 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 4 августа до 21:00 5 августа на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 27-32 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 11-13 градусов ночью и 28-30 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13-15 градусов тепла ночью до плюс 29-31 градуса днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 5 августа метеорологи отмечали в 1969 году – плюс 6,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2010 году и составляла плюс 40,7 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 5 августа – 04:25, время захода – 20:31. Продолжительность светового дня составит 16 часов 06 минут.

По предварительному прогнозу, 6-7 августа сохранится сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления.

04 августа — Луганск