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Красный крест назвал число пострадавших при взрыве в Бейруте

root Вчера, 22:3038Новости
Красный крест назвал число пострадавших при взрыве в Бейруте
Руководитель ливанского Красного креста сообщил, что на текущий момент известно о примерно 2,2 тысячи пострадавших в результате взрыва в порту Бейрута. Отмечается, что цифра не окончательная.

Фото:Xinhua
Взрыв прогремел в порту столицы Ливана во вторник вечером, изначально в СМИ сообщалось, что пострадали несколько сотен человек. Глава ливанского отделения Красного креста сообщил, что пострадали 2,2 тыс. человек.
Министерство здравоохранения Ливана между тем сообщает, что 30 человек погибли, еще 2500 ранены.
Владимир Гусе

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