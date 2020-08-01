Garmin заплатила многомиллионный выкуп вымогателям

Как вы помните, пару недель назад сайт и сервисы компании Garmin перестали работать во многих регионах мира. Компания Garmin производит умные часы, фитнес-браслеты и технику для GPS-навигации. Продукция компании используется в различных сферах перевозок и логистики, в том числе в авиаперевозках; также она популярна у профессиональных спортсменов. Garmin была атакована вирусом-шифровальщиком WastedLocker: он зашифровал внутреннюю сеть и некоторые производственные системы.И вот ситуация разрешилась...https://news.sky.com/story/gar...https://www.kaspersky.ru/blog/...https://meduza.io/feature/2020...