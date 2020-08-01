Проекция российских надежд

Иногда для того, чтобы оставаться в тренде, быть востребованным и цитируемым средствами массовой информации, нужно говорить откровенную чушь. Неси какую-нибудь ахинею, делая это исключительно с умным лицом, и о тебе будут говорить. Ну а если хочешь, чтобы предложения посетить ток-шоу и прямые эфиры буквально взрывали твой телефон, добавь немного «перца». Оскорби кого-нибудь, скажи что-нибудь откровенно мерзкое и похабное, при этом всем своим естеством показывая, что твоя точка зрения является единственно верной, и ты никогда не пропадешь в безвестности.Данный метод «медийной раскрутки» довольно распространён в настоящее время, и именно из-за злоупотребления подобным «инструментарием» многие, очень многие сегодня принципиально не смотрят телевизионные программы и не слушают радио. Сложно людям понять, почему откровенные бездарности, не достигшие в этой жизни ровным счетом ничего, день изо дня «радуют» нас своими умозаключениями, забивая своими мерзкими физиономиями все новостные ленты.Есть на Украине такой «известный» режиссёр Олег Сенцов. Если вы начнете прокручивать в памяти события последних лет, пытаясь осознать, какое же из творений «известного» режиссера Олега Сенцова вам запомнилось более других, то клянусь, вы просто зря потеряете свое время. Сенцов снял один пустой фильмец, с которым ездил по всем кинофестивалям, убеждая себя и своих окружающих в том, что «главное не победа, главное – участие». То же самое можно сказать и о «писателе» Олеге Сенцове. В общем, серость и бездарность.Но слава все же пришла к Олегу Сенцову, пришла весьма неожиданно, в 2014 году, и признание его широкой публикой не было связано ни с кинематографом, ни с литературной деятельностью. В 2014 году «гениального» Сенцова на территории Крыма задержали оперативники ФСБ России. Сенцова поместили под стражу по подозрению в терроризме и участии в деятельности запрещенной на территории России организации «Правый сектор». В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорён к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы «Правого сектора» и проведении террористических актов на территории Крыма. Само собой разумеется, Сенцов не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, заявив о применявшихся к нему пытках и назвав дело политическим и сфабрикованным. Но, несмотря на понесенные «тяготы и лишения», Олег Сенцов все же добился признания. Ряд международных правозащитных и кинематографических организаций выступили в поддержку Сенцова, заявляя о нем исключительно как о ярком представителе творческой интеллигенции.В воздухе повис стон множества правозащитных организаций, специализирующихся исключительно на защите педофилов, террористов и шпионов, и спустя пять лет после ареста Сенцов и многие другие украинские «политзаключенные» был обменяны на граждан России, удерживаемых СБУ. Вернувшись на Украину, Олег Сенцов, к слову, к тому моменту уже собравший множество премий и наград, в том числе и премию имени Сахарова, активно ворвался в украинскую политическую повестку. Но «счастье» длилось недолго, и уже вскоре Олег Сенцов, который не мог удивить требовательную украинскую публику ничем другим, кроме рассказов о «пытках в российских казематах», быстро растерял свою популярность и стал неактуальным.Далеко не каждый человек, я не говорю уже о представителях «творческой интеллигенции», может относительно безболезненно пережить момент, когда «публика» теряет к нему интерес. Наверное, это весьма непросто. Именно поэтому «вчерашние герои телеэфиров» так легко идут на всевозможные сделки с совестью, говоря именно то, чего от них ждут другие.«Известный украинский режиссер и бывший заключенный, которого не так давно освободили в России, Олег Сенцов резко высказался в сторону россиян. Режиссер считает, что российские граждане – это "стадо", и они хотят, чтобы из них сделали зомби». Это цитата из нескольких украинских СМИ, которые вдруг решили достать Олега Сенцова из шкафа и слегка стряхнуть с него нафталин. Видимо на фоне обострившихся противоречий, участником которых стала и некогда формально нейтральная Белоруссия, кому-то понадобилось, чтобы оценку российскому социуму дал именно «компетентный эксперт».Бывший «политзаключенный» Олег Сенцов был весьма многословен и даже заявил, что граждане Российской Федерации изъявляют желание быть зомби, поскольку им якобы это нравится. По словам режиссера, глава Кремля Владимир Путин является своего рода "проекцией российских надежд".Сенцов подчеркнул, что поддержка у Владимира Путина есть по той причине того, что он делает то, что хотят граждане его государства. По словам режиссера, гарант России является ее частью.Удивительный полет мысли, который сложно понять и еще сложнее интерпретировать! А что крамольного в том, что президент России является ее частью? Ну, а констатация того факта, что президент России «делает то, что хотят граждане его государства», разве не характеризует его с положительной стороны? В общем, для того, чтобы понять «писателя и режиссёра» Олега Сенцова, придется поломать голову не один день. То ли президент у нас хороший, под стать своему народу, то ли народ у нас плохой, подталкивающий президента на неоднозначные поступки. Поди тут разберись…Алексей Зотье