Прожил месяц среди грубых русских и не захотел уезжать: Американец признался в любви к России

Фото: Konstantin Kokoshkin/GloballookpressАмериканец Марк Мэнсон прожил месяц в Петербурге и постоянно удивлялся "хмурым и грубым" русским. Но спустя месяц не захотел уезжать.О своих путешествиях по миру американец Марк Мэнсон написал в книге "Искусство тонкого пофигизма". Целую главу автор посвятил своим впечатлениям от России и её жителей. Мужчина пробыл в Санкт-Петербурге целый месяц и поначалу был шокирован тем, насколько русские грубы, сердиты и неулыбчивы.Его неизменно поражала прямота, с которой жители России высказывают своё мнение. На улице, если твоё поведение не нравится окружающим, обязательно кто-то подойдёт и скажет "пару ласковых", говорит Мэнсон. На Западе, поясняет он, такое просто немыслимо: в обществе принято улыбаться и общаться вежливо, даже если внутри ты кипишь от гнева.Но спустя месяц он настолько привык к этой прямоте, что начал предпочитать её западному лицемерию. Он понял, что русские - просто более честные и никогда не станут притворяться. Мужчина признался, что он стал более честным в отношениях со своими близкими, и отношения с женой у него сразу наладились.Мэнсон признался, что месяц, проведённый в Питере, произвёл на него огромное впечатление, и он даже не хотел уезжать.Впрочем, судя по всему, американцы тоже не блещут тактичностью: "Экспресс газета" рассказала о забавном случае. Мужчина оригинально сделал предложение своей избраннице, спросив, на сколько килограмм она могла бы похудеть к сентябрю.источник