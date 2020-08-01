Шестилетняя девочка в Стаханове выпала из окна четвертого этажа
Шестилетняя девочка в Стаханове выпала из окна квартиры на четвертом этаже, облокотившись на москитную сетку.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«4 августа в 13:15 на номер 101 города Стаханова поступил звонок от дежурного врача санпропускника Центральной городской многопрофильной больницы. Сотрудник медучреждения сообщил, что в 9:30 к ним поступила шестилетняя девочка. Как выяснилось, она влезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна четвертого этажа. В больницу дочку привезли родители», — говорится в сообщении.
Пострадавшая с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясением головного мозга (под вопросом), ушибленной раной скуловой области, множественными ссадинами спины, тупой травмой живота и грудной клетки находится в хирургическом отделении Стахановской больницы. Состояние девочки средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.
В МЧС напомнили родителям о правилах, соблюдение которых поможет уберечь ребенка от падения из окна:
— никогда не оставляйте ребенка без присмотра;
— не рассчитывайте на москитные сетки, они не защитят от падений, наоборот — ребенок чувствует себя в безопасности и опирается на них как на стекло;
— поставьте на окна решетки — просвет между прутьями не должен быть более 10 см;
— отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник;
— открывайте окна в режиме проветривания сверху, а не снизу;
— установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно. Происшествия - Сегодня, 11:10 95
Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«4 августа в 13:15 на номер 101 города Стаханова поступил звонок от дежурного врача санпропускника Центральной городской многопрофильной больницы. Сотрудник медучреждения сообщил, что в 9:30 к ним поступила шестилетняя девочка. Как выяснилось, она влезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна четвертого этажа. В больницу дочку привезли родители», — говорится в сообщении.
Пострадавшая с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясением головного мозга (под вопросом), ушибленной раной скуловой области, множественными ссадинами спины, тупой травмой живота и грудной клетки находится в хирургическом отделении Стахановской больницы. Состояние девочки средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.
В МЧС напомнили родителям о правилах, соблюдение которых поможет уберечь ребенка от падения из окна:
— никогда не оставляйте ребенка без присмотра;
— не рассчитывайте на москитные сетки, они не защитят от падений, наоборот — ребенок чувствует себя в безопасности и опирается на них как на стекло;
— поставьте на окна решетки — просвет между прутьями не должен быть более 10 см;
— отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник;
— открывайте окна в режиме проветривания сверху, а не снизу;
— установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно. Происшествия - Сегодня, 11:10 95
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