Мы на зависть всем буржуям, мировой пожар раздуемвЂ¦

Буквально вчера, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с официальной речью, завуалированно обращаясь к России попросил соседей не накалять обстановку в стране, «ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело». Довольно серьезный выпад в сторону партнеров, которых назначили виновными за падение электорального рейтинга президента, решившего переизбраться на шестой подряд президентский срок.Виной всему группа неких «наемников», которых якобы перебросили в Белоруссию из России для непонятных целей, но с конкретными инструкциями. 33 человека с российскими и украинскими паспортами были задержаны на территории санатория «Белорусочка» в Минской области 29 июля 2020 года.Я не хочу рассуждать на тему, принадлежат ли задержанные к ЧВК «Вагнер» и уж тем более не хочу гадать по поводу их миссии. В любом случае, они не годятся для тех целей, которые им приписывает слегка взволнованный Лукашенко. Если страну хотят взорвать изнутри, то работают совсем по другой схеме. Границу пересекают не наемники, а политтехнологи, а местную оппозицию максимально быстро подключают к серьезному финансовому потоку. Так что в данной ситуации ни 33, ни даже 333 бойца некой ЧВК угрозы для режима Лукашенко не представляют. Сопровождать, охранять, воевать они умеют, политические перевороты – отнюдь не их специфика.С чем связана воинственная риторика Александра Лукашенко, который наверняка сознательно раздул из мухи слона? Попытка сплотить нацию вокруг образа внешнего врага? Стремление убедить белорусов в том, что «независимость» и «Лукашенко» слова синонимы? В любом случае, данная предвыборная кампания Лукашенко, сопровождающаяся громкими обвинения в адрес России, задержаниями российских граждан и учениями, проводимыми вдоль нашей границы, останется в памяти населения двух стран как самая дерзкая.Но выборы пройдут и уже довольно скоро возможно тому же Лукашенко, который делает все для того, чтобы власть не ускользнула из его рук, вновь придется общаться с Москвой. Как он выкрутится из сложившейся ситуации, единоличным автором которой является он сам? Не прошел ли он ту точку невозврата, после которой нормальных дружественных отношений уже не может быть в принципе?Я конечно понимаю, что для достижения цели все средства хороши, но по-моему в данной ситуации имеет место быть явный перебор. Александр Лукашенко, готовый зажечь пожар, который опалит даже Владивосток, чуть не закрыл границы страны из-за 33 «организованных туристов». Чего боятся бессменному президенту Белоруссии, в подчинении которого находятся 45 000 военнослужащих, 87 000 милиционеров, более 3000 сотрудников КГБ и 120 000 бойцов территориальной обороны, готовых по первому же зову встать в строй? Или, быть может, Лукашенко не уверен в том, что армия и милиция встанет на его сторону?Алексей Зотье